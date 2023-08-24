Уроженец Ставропольского края выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

О природе удачи много спорят. Одни считают, что необходимо родиться под «счастливой звездой», а другие убеждены, что есть вполне определенные способы привлечения фортуны. К примеру, у некоторых есть настоящие ритуалы, кто-то верит в народные приметы или прислушивается к астрологическим прогнозам, а есть те, кто проверяет свою «фартовость», покупая лотерейные билеты — вдруг повезет?

Ставропольские миллионеры

На сегодняшний день в России насчитывается уже более 8 000 человек, которые выиграли от миллиона рублей и больше благодаря государственным лотереям, распространяемым «Столото», в том числе двое наших соотечественников стали миллиардерами, а семеро выиграли от 500 млн до 1 млрд рублей. Ставропольский край тоже богат лотерейными миллионерами.

Только за 2022 год в Ставрополье было куплено более 2,5 миллиона лотерейных билета от «Столото», которые принесли своим обладателям совокупный выигрыш 544 941 174 рублей. За прошлый год благодаря «Столото» 18 жителей региона стали лотерейными миллионерами, еще 11 человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В 2023 году удача продолжает радовать жителей Ставрополья и всего Северо-Кавказского федерального округа.

В частности, уроженец Ставропольского края Владимир Неткачев* выиграл 1 миллион рублей в 1473-м тираже «Русского лото».

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

Розыгрыш прошел еще 1 января 2023 года, но по состоянию здоровья на оформление выигрыша мужчина смог приехать в Москву только летом. В ходе интервью в лотерейном центре «Столото» победитель с радостью рассказал историю своего везения.

— Я покупаю билеты редко. На этот тираж взял около десяти штук, просто отсчитав их подряд из пачки, — делится мужчина.

Владимир Никитович проверял купленные билеты во время прямого эфира передачи «У нас выигрывают!» на НТВ. Первой о победе мужчина рассказал супруге.

— Я зачеркнул все числа и побежал к жене в другую комнату со словами: «Кажется, я выиграл!» В ответ она улыбнулась и сказала, что мне вечно что-то кажется, — смеется мужчина. — Чтобы убедиться, позже мы попросили внука проверить итоги розыгрыша в интернете. Он поздравил нас с миллионом, и в тот момент у нас с супругой аж дыхание перехватило. Когда осознали, как нам повезло, испытали невероятный восторг и прилив энергии. Выигрыш стал полной неожиданностью, поэтому я еще не решил на что потрачу деньги.

Три года назад Владимир Никитович, познакомившись с будущей супругой, переехал к ней в Ростовскую область. Победитель работал водителем, а сейчас он на пенсии. Вместе с любимой женщиной ему нравится проводить время на даче. Там пара выращивает цветы, ухаживает за огородом и фруктовыми деревьями.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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* Фото публикуется с разрешения победителя.