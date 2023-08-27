Самолет из Москвы, вынужденно севший в Волгограде, приземлился в МинВодах

Рейс с задержкой прибыл в аэропорт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет из Москвы, совершивший экстренную посадку в Волгограде, успешно прибыл в Минеральные Воды.

По данным онлайн-табло рейсов международного аэропорта имени М.Ю. Лермонтова, воздушное судно прибыло в 13:28. Самолет задержался почти на два часа, прилет ожидался в 11:35 27 августа.

Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров самолета.

По предварительным данным, недомогание почувствовал 68-летний мужчина. В воздушной гавани Волгограда его передали в руки врачей. Сейчас он проходит обследование в одной из городских больниц.

Самолет сел в Волгограде. Фото: flightradar24

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о том, что командир судна запросил посадку после того, как одному из пассажиров стало плохо.

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