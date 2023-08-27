Самолет из Москвы, вынужденно севший в Волгограде, приземлился в МинВодах

Рейс с задержкой прибыл в аэропорт.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолет из Москвы, совершивший экстренную посадку в Волгограде, успешно прибыл в Минеральные Воды.
По данным онлайн-табло рейсов международного аэропорта имени М.Ю. Лермонтова, воздушное судно прибыло в 13:28. Самолет задержался почти на два часа, прилет ожидался в 11:35 27 августа.
Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров самолета.
По предварительным данным, недомогание почувствовал 68-летний мужчина. В воздушной гавани Волгограда его передали в руки врачей. Сейчас он проходит обследование в одной из городских больниц.
Самолет сел в Волгограде. Фото: flightradar24
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о том, что командир судна запросил посадку после того, как одному из пассажиров стало плохо.
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