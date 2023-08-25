«Не понимал ответственности»: отец прокатил своего 5-летнего сына на крыше авто в Дагестане

Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

Житель Дагестана прославился в социальных сетях. Мужчина устроил экстремальную поездку своему 5-летнему сыну, посадив его на крышу «Лады Калины».

В социальных сетях пользователи взбунтовались. Они желали нерадивому отцу смерти, а также другие проклятия. Досталось и водителю-очевидцу, который смог снять поступок земляка на телефон.

— Пусть увидят надлежащие органы, и примут меры, — написал комментатор.

— Может они не заметили, что там ребенок? Почему не остановили машину? — указал пользователь сети.

— Бедный Ребенок! А если чего-нибудь испугается и упадет? Как можно так рисковать жизнью? — изумилась разъяренная женщина.

Увидев пост с полумиллионными комментариями разгневанных жителей республики, органы опеки, а также полиция взяли любящего отца на карандаш. Они разыскали водителя и доставили его в отдел, где устроили допрос.

Отцом оказался 38-летний житель Хасавюртовского района. Мужчина пояснил правоохранителям, что 22 августа этого года, он, желая покатать ребенка, посадил его на крышу своей машины, на которой намеревался доехать до села Темираул.

— Действия мои были не правильными и осуждаемые. Не понимал ответственности. Советую всем так не поступать, — сказал в свое оправдание водитель.

Отца наказали административкой за «мелкое хулиганство» и «неисполнение родителями их обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако голод общественной справедливости жаждал большего.

Видео с оправданиями набрало еще больше комментариев, чем предыдущий ролик с его сыном. Люди не только прошлись катком по его внешности, но и сетовали на то, чтобы ребенка забрали из семьи.

Будет ли семья на контроле у органов опеки, пока не уточняется.

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