На Ставрополье отмыли 18 млн рублей на волонтерстве. Схема оказалась до смешного проста

Директор фирмы заработала на волонтерах и уехала в Турцию. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

На Ставрополье вскрылась масштабная мошенническая схема, которая помогла злоумышленникам увести 18 млн рублей из краевого бюджета. Детали рассказал «КП-Ставрополь» информированный источник.

Почти четыре года махинации происходили у всех на виду под прикрытием «волонтерства». Руководительница двух некоммерческих организаций К. подавала заявки на конкурсы социальных проектов. И часто выигрывала, несмотря на несоответствие критериям для участия. Помогали в этом фиктивные документы и крепкая дружба с одним из высокопоставленных чиновников региона.

В 2019 году К. удалось получить 4 млн рублей на «развитие волонтерского движения». Из них 3 млн ушли на покупку дорогих призов для победителей тематического конкурса.

Но вот нюанс — до адресатов подарки так и не дошли. Часть техники, которая предназначалась конкурсантам, руководство компании оставило себе, остальное передарило аффилированным организациям, не имевшим никакого отношения к проекту. Супруг директора ИП, у которого К. приобретала дорогую технику для победителей ее проектов, совершив сделку, обналичивал госденьги и передавал их своему другу — еще одному важному чиновнику.

Тем временем в отчетах власти Ставрополья увидели, что проекты реализованы, и финансирование ушло на заявленные цели. В том же году одна из подконтрольных К. организаций получила еще один грант почти на 2 млн рублей.

Эти средства должны были уйти на создание центра поддержки волонтеров. Центр так и не возник, зато в ее собственной организации появился свежий ремонт и новое оборудование.

По аналогичной схеме, с помощью поддельных документов, в 2020 году К. получила еще 13 млн рублей на соцпроекты. И вновь их даже не попытались довести до конца (из 12 показателей, как уточнил собеседник «КП», были реализованы лишь 3). Зато была закуплена техника у предпринимателя, аффилированного с высокопоставленным чиновником.

В итоге — 18 млн рублей было потрачено на проекты, которые так и не вышли за пределы фиктивных отчетов. В 2023 году на махинации обратили внимание правоохранители. Пока они собирали доказательства хищения бюджетных средств, К. внезапно уехала за границу.

— Она покинула РФ и выехала в мае 2023 года в Стамбул. Сейчас она остается за границей, но все еще числится руководителем вышеуказанных АНО, — рассказал источник «КП-Ставрополь».

На запрос редакции в правоохранительных органах ответили, что уголовное дело на К. пока не заводили. В Россию она пока не возвращалась.