Фото: ГУ МЧС по СК

Очередное ЧП произошло на Ставрополье. Сегодня, 25 августа, в Георгиевске загорелся склад с вторсырьем. Огонь разросся на 800 квадратных метров. Дым от пепелища жители города наблюдают за много километров до места происшествия. Причины пожара пока не уточняются.

Видео пожара на складе с макулатурой в Георгиевске 25 августа 2023

— На улице Октябрьской зафиксировано возгорание складских помещений. Борьбу с огнем ведут несколько пожарных расчетов. Угрозы распространения пожара нет. Ситуацию держим под контролем, — уточнил информацию Георгиевского глава округа Андрей Зайцев.

Как пояснил губернатор региона Владимир Владимиров, объект принадлежит коммерческой компании и находится в промышленной зоне. Угрозы распространения огня пока нет. Это значит, что близлежащий жилые дома останутся целыми.

Фото: ГУ МЧС по СК

— На месте пять пожарных расчетов. За медицинской помощью в связи с происшествием пока никто не обращался. По оперативной информации, все люди живы, — заявил губернатор.

Фото: ГУ МЧС по СК

Судя по картам, рядом с пострадавшим складом располагаются автосервисы, электробаза и магазин со стройматериалами. Заметим, что все эти предприятия находятся на большом расстоянии от огня.

Фото: ГУ МЧС по СК

Сейчас над локализацией открытого горения борются 75 спасателей. Они следуют четкому отработанному плану. Одни смельчаки с водой отправляются в дымную пучину, другие подхватывают и разбирают завалы, чтобы пройти вглубь.

Фото: ГУ МЧС по СК

Огонь уже разрушил стены склада, расплавил оборудование. Рядом со зданием тлеет бумага, превращаясь в черные сугробы и пепел. Дыма от этого пепелища настолько много, что на месте уже работает мобильная лаборатория, следящая за состоянием атмосферного воздуха.

По данным на 25 августа 14:30 часов, пожар полностью ликвидирован.