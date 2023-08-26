Взрослые равнодушно смотрели: дворняга прокусила лицо школьнице, защищавшей своего питомца

ЧП произошло на Южном обходе. Фото: стоп-кадр видео

После нападения на 10-летнюю жительницу Ставрополя бездомной собаки прокуратура края и Следственное управление СКР по СК начали проверки. Школьница получила рваные раны лица, пытаясь защитить своего питомца, которого она выгуливала в военном городке на Южном обходе у дома 55/14. Несмотря на то, что вокруг было много взрослых, они просто наблюдали за происходящим. Единственная, кто отважно пришла на помощь - это подружка-ровесница девочки.

Как потом скажут врачи, пострадавшей повезло: если бы такие глубокие укусы пришлись в область шеи, ее могли бы и не спасти.

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает Фото: Личный архив героя публикации

- Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья. - Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, затем будет дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

После окончания проверки ведомство рассмотрит вопрос об обращении в суд, чтобы органы местного самоуправления возместили ребенку моральный вред.

Параллельно свою проверку проводит региональное управление Следственного комитета.

Да, наказать чиновников за безответственность по закону можно. А как бороться с равнодушием?...

- Жаль, что камеры наблюдения не достают до детской площадки напротив дома. Она была полная мамами, папами, мимо еще проходили люди. Никто не отреагировал на крики, не помог! - рассказала мама пострадавшей школьницы. - В десяти шагах стоял мужчина - только голову в их сторону повернул. Даже после происшествия к дочке никто не подошел и не предложил помощи! Поставьте себя на мое место и представьте, что ваш ребенок мог истекать кровью рядом с детской площадкой и не вернуться домой, потому что все бы проходили мимо...

Женщина также добавила, что своры собак уже давно бегают и терроризируют весь военный городок. Жалобы писались неоднократно, но ничего не поменялось. Жильцы надеются, что хоть теперь на проблему обратят внимание.

КСТАТИ

Ставропольская прокуратура регулярно добивается выплаты компенсаций в ситуациях, когда на детей нападают собаки. Так, в Нефтекумске хозяин пса, покусавшего мальчика, заплатит 20 тысяч рублей. Ранее с администрации Ипатовского округа взыскали по 30 тысяч рублей в пользу двух детей, которым бездомные собаки разодрали лица и тела. Пострадавшей 10-летней жительнице Пятигорска выплатят 10 тысяч. А вот семья ребенка из Ессентуков получит 50-тысячную компенсацию.

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