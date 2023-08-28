«Мам, ну купи Чебурашку»: в Кисловодске ушастого героя поздравили с днем рождения

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Минувшие теплые летние выходные в Кисловодске прогремело сразу два события: день рождения Чебурашки и фестиваль шоколада. Запечатлеть толпы туристов и горы мягких игрушек в виде любимого советского персонажа смог корреспондент «Комсомолки».

На последнюю августовскую субботу в курортный городок съехались жители с разных уголков России в поисках десертных изысков. Погода этому событию благоволила. На небе ни тучки, мороженое плавилось у детей в руках, а народ атаковал маленькие ресторанчики, которые в эти два дня были названы шоколадными.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Наше сладкое турне началось от центральной колоннады. Здесь установили ракету из фильма «Чебурашка». По обе стороны от нее расположились «шоколадные» домики. В одних гости фестиваля могли попробовать кексы, пирожные, печенье, а в других — напитки, фрукты в шоколаде. А для тех, кто не любит сладкое, местные рестораны открыли палатки с хот-догами, сэндвичами и другими блюдами. Все украшено оранжевыми лентами, апельсинами и изображениями ушастого героя праздника.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Юные туристы столпились возле вагончика с пончиками. Малыши с огромными от вожделения глазами просили кассира наливать на бублики побольше шоколадного топпинга. Повсюду детский смех и выкрики: «Мам, ну купи мне большого Чебурашку!».

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

— Мы приехали из Предгорного округа на день рождения Чебурашки. Сын очень попросил поехать. Мы, так как давно никуда не выезжали, согласились, — рассказывает Ольга. — В Кисловодске, конечно, мы не впервые, но очень любим сюда приезжать. Тут всегда что-то интересное для детей происходит. В этот раз вот набрали разных «вкусняшек» и будем смотреть мультик. Уже даже места на лавочке заняли.

В этот день фильм про любимого советского героя показывали дважды. Все два раза на возле большого экрана собиралось более 50 человек.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Кроме фильма, в субботу для детей проводили мастер-классы по рисованию. Малыши с красками, карандашами и мелками разлеглись на газоне и творили. Многие рисовали Чебурашку, другие изображали природу или свою семью.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

— Мы приехали в Кисловодск отдохнуть из Новосибирска. Здесь мы уже третий раз. Любим сюда возвращаться, потому что тут как дома. Нам уже настолько родными стали эти маленькие улочки, постоянные развлечения для детей, — рассказывает сибирячка Валентина. — Сегодня вроде здесь шоколадный фестиваль. Мэр вроде обещал шоколадный фонтан, но мы уже все обошли и не нашли.

К празднику в городе подготовили несколько фотолокаций по мотивам из фильма. Например, большую красно-золотую ракету. Рядом с ней, кстати, ходила ростовая кукла Чебурашки, которую атаковывали дети, чтобы не просто сделать фото, а еще и обнять любимого героя.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Еще был мотоцикл с прицепом, наполненным апельсинами. За фото с ним родители едва не передрались. Еще одна локация была менее популярна среди гостей, но сюда приходили фотографироваться юные модницы. Девочки в красивых платьях становились в сердечко из апельсина и позировали.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Для детей волонтеры проводили игры «на подумать». Для них разложили небольшое поле с изображениями известных мест КМВ. Дети отвечали на вопросы и передвигались по фишкам.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Для туристов также развернули палатки с сувенирами. Белые шатры протянулись на весь бульвар. В них можно было приобрести и одежду, текстиль, вязанных кукол и разного рода кухонную утварь, выполненную из дерева. Больше всего гостей курорта удивила палатка с новогодними украшениями (в августе!).

— Наша семья приехала из Екатеринбурга. Решили этим летом проехаться по городам России и вот заехали в Кисловодск, — с улыбкой рассказывает многодетный отец Павел. — Пока здесь всего сутки. Но могу сказать, что детям тут нравится. Везде этот Чебурашка. Мы с женой тоже в приятном восторге. Здесь уютно и по-домашнему. Только вот на базаре цены чуть кусаются.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

Размеренную и спокойную субботу сменило зажигательное воскресенье. Начался день также, как и предыдущий. Работу продолжили «шоколадные» домики и творческие мастер-классы. Гости ходили по городу, делая фотографии, чтобы похвастаться отдыхом в социальных сетях. Старики вальяжно попивали прохладные напитки на лавочках. Группа дамочек в одинаковых шляпах разглядывали архитектуру и восхищались памятниками.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

— Мы с детьми приехали специально на день рождения Чебурашки. Дочка, как узнала, что будет праздник, прожужжала все уши. Ну как тут откажешь? Всю неделю вела себя хорошо, чтобы приехать поздравить любимого героя, — сообщили мама маленькой Алисы Валерия.

В курортный городок съехались жители с разных уголков России Фото: Иветта АВРААМОВА

К вечеру люди стеклись поближе к сцене. Здесь для них проводили небольшой концерт. Были песни, танцы, а также акробатические номера. Но все ждали выхода народного артиста России Сергея Гармаша, который сыграл одну из главных ролей в фильме. Любимый Гена вышел под овации и крики толпы. Артист рассказывал про фильм и также поделился новостью, что всем любителям кинокартины стоит ждать продолжения.

— Хочу поблагодарить всех, кто на этой площади помогал нам снимать кино в эти непростое холодное время. Люди и город замечательные. Результат получился тоже неплохой. Желаю хорошего просмотра фильма, — отметил актер.

Вдохновленные пожеланием, гости отправились в очередной раз пересматривать «Чебурашку». Завершился вечер раздачей гостям 220- килограммового именинного торта. Правда, хватило сладкого подарка не всем.