Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2023 13:10

Глава следкома Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападение стаи на мальчика в Дагестане

Глава следкома РФ поручил разобраться в деле о нападении собак на ребенка в Дагестане
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: соцсети / архив КП

Фото: соцсети / архив КП

Фото: Иветта АВРААМОВА

Ужасающий случай нападения десятка собак на маленького мальчика в Дагестане потряс всех жителей России. То, как ребенок бежал от опасности, рванул в воду, потрясло людей. На инцидент даже отреагировал глава следкома РФ Александр Бастрыкин.

Видео с погоней за мальчиком разлетелось по соцсетям 27 августа. Местные новостные паблики выложили кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как ребенка окружили. Он убежал к воде, где бесхозяйные животные уже побоялись за ним бежать. Это решение в итоге спасло ему жизнь.

Оказалась, что одна из нападавших собак сумела укусить подростка. Поэтому сейчас ребенок находится под присмотром медиков.

Местные утверждают, что ранее стаю подкармливала местная жительница. Из-за этого животных на территории поселка Редукторный становилось все больше и больше. Также в сетях распространилась информация о том, что животные могли быть больны бешенством. Однако подтверждений этому пока нет.

Сейчас проверку по данному факту начала республиканская прокуратура. Также подключился следком. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

ЧППроисшествия: ЧП