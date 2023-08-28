Взрослые отвлеклись: годовалый ребенок в Дагестане выпил моющее средство и оказался в тяжелом состоянии

Ребенок в Дагестане оказался в больнице после того, как выпил моющее средство Фото: Иван МАКЕЕВ

Маленький ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице Дагестана после того, как выпил моющее средство. Семья с годовалым сыном приехала к родственникам в село Покровское. Взрослые занимались своими делами, но не забывали следить за мальчиком. Все шло хорошо. И вот в обед настало время намаза, все отвлеклись от малыша.

Нескольких минут хватило, чтобы годовалый ребенок зашел в ванную, открыл шкафчики и нашел опасное для себя средство. Малыш решил брызнуть им себе в рот, так как не знал, что это едкая химия. Один пшик из пульверизатора, и малыш закричал от разъедающего моющего средства.

Родители сразу же прибежали к ребенку, и когда поняли, что произошло, сразу же поехали в больницу. Врачи сразу же начали лечение, но состояние мальчика оценивается как тяжелое. Ему диагностировали ожог полости рта.

Прокуратура Дагестана узнала о происшествии и начала разбирательства по факту происшествия. О точном состоянии и опасности жизни малыша не сообщается, госпитализированный он находится под контролем врачей.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению родителями ребенка своих обязанностей, а также соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, – рассказали в республиканской прокуратуре.