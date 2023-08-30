Завернула в пакет и выбросила: жительница Дагестана скрыла роды и выкинула младенца

К такому решению ее принудила измена
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Избавиться от нежеланной беременности в тайне от всех решила 23-летняя жительница Дагестана. Девушка положила младенца в пакет и спрятала в сарае.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Непутевая мать узнала о своей четвертой беременности уже на втором месяце. Она сразу решила сделать аборт. Как уверены местные, к такому решению принудила ее измена. Ребенок мог быть не от законного мужа, который, кстати, часто пропадал в командировках.
Избавиться от ребенка у нее получилось со второго раза. Несмотря на то, что до 7 месяца ее терзали сомнения, она приняла лекарство, провоцирующее схватки. Заперевшись в ванной, ей удалось родить. Женщина посмотрела на своего ребенка и, желая скрыть факт беременности, она положила его в пакет и спрятала в хозпостройке.
Фото: СУ СКР по РД
Позднее домой вернулся муж. Супруге стало плохо, открылось кровотечение. Всю дорогу до больницы сожитель мучил ее вопросами о том, что с ней. На все это она ответила — геморрой.
В больнице врачи прознали что к чему и сообщили в правоохранительные органы. Так, обман был вскрыт.
Оправдываясь мать обозначила полиции, что ребенок родился мертвым. Однако ее слова опровергает следствие. В пресс-службе республиканского следкома заявили, что младенец был жив после родов. Его жизнь оборвала мать, перекрыв органы дыхания.
В результате сейчас возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи занимаются сбором доказательств. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.