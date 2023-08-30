Целился в сердце: экс-депутат расстрелял соседа и скрылся от следствия

Теперь экс-депутата ищут по всей России. Фото: СУ СКР по СК и архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Простой предприниматель из станицы Ессентукской еще с утра 27 августа не подозревал, что станет участником разборки в стиле Тарантино. Как конфликт с влиятельным соседом закончился семью пулевыми и где теперь сам стрелок — разбирался корреспондент «КП-Ставрополь».

ГОТОВ УБИТЬ ИЗ-ЗА ГОРЕЛЫХ ВЕТОК

Последнее августовское воскресенье подходило к концу, когда 38-летний отец пятерых детей Степан (имя изменено) вместе с отцом решил сжечь старые ветки и листья. Развели небольшой костер, вроде бы никому не мешали.

Вечер перестал быть спокойным, когда к мужчинам подошел сосед — бывший депутат местного сельсовета Руслан Леонов.

— С ним был еще один человек. Не понравился им костер. Они устроили скандал, переругались. Потом мой муж отъехал, и тот поехал за ним. Достал пистолет и начал стрелять по машине, — вспоминает супруга Степана в разговоре с корреспондентом «КП».

СТРЕЛЯЛ, ПОКА НЕ КОНЧИЛИСЬ ПАТРОНЫ

В конце концов Степан остановил машину, вышел и попытался было поговорить с соседом. Но Руслан уже вошел в раж и продолжил стрелять — теперь уже напрямую в бывшего товарища.

— С моим мужем был двоюродный брат Руслана, он и в него стрелял. Еще рядом на кладбище шли похороны, и пули летели еще и в людей. Потом они мне рассказывали, что успевали пригнуться, некоторым чуть не прилетело в голову, — говорит собеседница редакции.

Инцидент засняли прохожие и камеры видеонаблюдения.

Степан чудом выжил под градом пуль. Сосед стрелял без остановки, пока не закончились патроны, а потом сел в машину и скрылся. Пострадавшего отвезли в больницу.

— Целился он в сердце. Попал в плечо. Пробита артерия на левой ноге, два выстрела в голени левой и правой ноги, в тазобедренной кости (ее еще не извлекли врачи). Еще одна пуля попала в живот, — перечисляет супруга Степана.

После перепалки на асфальте остались лужи крови Фото: Личный архив героя публикации

ИЩУТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Сейчас мужчина лежит в больнице и готовится к новой операции. Он уже пришел в сознание, но врачи оценивают его состояние, как стабильно тяжелое. Жена чуть ли не круглые сутки проводит вместе с ним в палате и одновременно делает все, чтобы не дать избежать наказания экс-депутату, едва не убившему ее мужа.

— Меня поражает, что очевидно было покушение на убийство моего супруга группой лиц, однако по факту возбуждено уголовное дело по части ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия). До настоящего времени не возбуждена статья 105 п.30 УК РФ (покушение на убийство). Такое ощущение, что Конституция РФ и законы РФ не действуют на территории Предгорного округа. Определенные лица, имеющие финансовое состояние и, как они сами считают, статус неприкасаемости, позволяют себе поступки от унижения человеческих достоинств до стрельбы в людей, что и произошло с моим супругом, — возмущена семья пострадавшего.

Почти сразу после разговора корреспондента «КП-Ставрополь» с супругой Степана в краевом следкоме сообщили — Леонов объявлен в розыск.

Ориентировку на Руслана Леонова опубликовали следователи. Фото: СУ СКР по СК

— Личность подозреваемого была установлена. Им оказался Руслан Леонов. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией о его местонахождении, сообщить об этом в следственный отдел по Предгорному району краевого управления СКР по телефонам: 8(87961) 5-06-90, 8-938-346-72-85 или в полицию 8 (87961) 5-11-37, 02, — заявили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Реакция семьи на эти новости — неоднозначная. Супруга Степана все еще переживает за безопасность семьи. И речь не только о взрослых — больше всего она боится за пятерых маленьких детей. Старшему сыну всего 11 лет, а младшему ребенку едва исполнилось три года.

— О каком розыске и задержании этих лиц может быть речь , если до настоящего времени безопасность моего супруга не обеспечена со стороны правоохранительных органов?! Как будто мы живем не в 21 веке, а в вернулись в 90-е, когда определенному кругу лиц позволено стрелять из боевого оружия среди белого дня, не учитывая, что рядом могут оказаться люди, которые могут пострадать от стрельбы. При этом он надеется на своих покровителей , которые могут как на местном уровне, так и на уровне федеральном, которые могут дать гарантии от уголовного преследования, — встревожена супруга.

Как стало известно «КП», после публикации этой истории в ряде пабликов и СМИ Ставрополья авторам стали поступать угрозы. Неизвестные лица требовали удалить материалы, утверждая, что рассказ семьи пострадавшего от стрельбы порочит честь и репутацию Леонова.

Запуганным близким Степана ничего не остается, кроме как взывать к справедливости и огласке трагедии, случившейся с их мужем и отцом.

— Мы просим общественность и надеемся , что данный факт выйдет за пределы Ставропольского края. Просим , чтобы данное расследование проводилось под контролем администрации президента, Генерального прокурора РФ, руководства Следственного комитета и ФСБ РФ, так как мы уверены, что на местном уровне он останется безнаказанным, — взывает супруга пострадавшего.