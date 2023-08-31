Купил гранату, чтобы выслужиться: экс-замначальника районной полиции в Осетии сфабриковал «террориста»

Полицейский хотел посадить подставного с гранатой и сам пошел под суд. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Экс-замначальника районного ОМВД в Северной Осетии попался на незаконном обороте взрывчатки. Использовать ее он не собирался. Полицейский всего лишь хотел повысить свои показатели.

В начале 2021 года высокопоставленный правоохранитель был явно недоволен результатами деятельности своего отдела по Кировскому району. И придумал креативный способ сделать так, чтобы цифры в отчетах «заблестели».

Он нелегально купил боевую гранату и стал искать добровольца, который согласится сесть за незаконный оборот взрывных устройств. За это «волонтеру» грозило бы до восьми лет в колонии. Удивительным образом желающий помочь полицейскому нашелся. Цена вопроса — лишь 20 тысяч рублей.

Замначальника приказал подчиненному, который был в неведении о его планах, привезти мужчину в отдел. Там добровольцу передали пакет с гранатой и отвезли его на автовокзал. Оттуда он вызвал такси в город Ардон. Дорога заняла бы всего полчаса, но на пути машину внезапно остановили полицейские и показательно «нашли» взрывчатку.

Через неполных два месяца мужчину приговорили к условному сроку и небольшому штрафу в размере 5 тысяч рублей. На этом история бы и закончилась. Но в конце 2022 года сотрудники следкома и УФСБ выяснили, что действительно стояло за этим приговором.

Наказание осужденному отменили, и под следствие попал уже сам замначальника Кировского ОМВД. Ему вменили не только незаконный оборот взрывных устройств, но и превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями.

С таким набором уголовных статей у экс-полицейского вряд ли получится отделаться условкой и штрафом. Осознав, что схема раскрыта, бывший правоохранитель ударился в бега.

— Несмотря на то, что изначально обвиняемому от органов следствия удалось скрыться, он был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в содеянном, — рассказали в СУ СКР по Северной Осетии.

Теперь следователи ждут заключения прокурора. После этого дело отправят в суд.

Недавно еще об одном громком деле вспомнили в Северной Осетии. После шести лет розыска задержали бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева, которому теперь предстоит ответить за мошенничество и растрату.

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