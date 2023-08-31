Пожарные тушат заповедник уже третий день. Фото: МЧС КЧР Фото: Данил ЮРКОВ

В КЧР третьи сутки тушат загоревшуюся лесную подстилку в Тебердинском национальном парке. Сотрудники МЧС подняли в воздух два вертолета для ликвидации огня. Причем возгорания произошло сразу два, о первом стало известно 29 августа в восьми километрах от Домбая.

Огонь потушили днем 30 числа, и в тот же день в четырех километрах от поселка обнаружили второе возгорание. Домбайское лесничество нашло его очаг. Специалистам предстояло пройти через преграды в виде ручьев. Началось тушение распространяющегося огня, которое в 20:30 пришлось приостановить из-за наступления ночи.

На караул оставили 10 человек и две единицы техники. Утром 31 августа работы продолжились, к тушению привлекли 112 человек и 28 единиц техники. Огонь начал распространяться и сперва охватил площадь в 3,1 гектара в горах. Было решено поднять вертолеты.

— Два вертолета ведомства вылетели в Тебердинский национальный парк, горит лесная подстилка. Пожарные работают в труднодоступной местности – на крутых склонах в горах. Площадь пожара составляет 3,4 гектара, – рассказали в МЧС России, к работам уже привлекли 120 человек и 30 машин.

Тушение пожара продолжается. Уточним, что Тебердинский национальный парк является объектом культурного наследия, у него особый охраняемый статус. В заповеднике обитают множество видов животных, 31 из них занесены в Красную книгу.

Кроме того, вблизи от пожара находятся населенные, ликвидация огня является приоритетной задачей. Специалисты пытаются устранить огонь как можно быстрее.