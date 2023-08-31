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Происшествия31 августа 2023 10:50

Хотел похвастаться: 13-летний мальчик подстрелил друга из отцовской «воздушки» в Дагестане

В Дагестане ранило школьника из пневматической винтовки отца друга
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Мальчика госпитализировали Фото: МВД по РД

Мальчика госпитализировали Фото: МВД по РД

В среду, 30 августа, в селе Морское 13-летний мальчик прострелил руку другу из винтовки. Подробности инцидента сообщают в пресс-службе МВД Дагестана.

Опасная игра двух мальчиков с оружием чуть не привели к летальному исходу. Случай произошел в селе Морское. Подросток нашел в шкафу отцовскую винтовку. Желая показать 15-летнему товарищу, как она работает, парень начал демонстрацию.

Фото: МВД по РД

Фото: МВД по РД

Зарядив «воздушку», ребенку стало любопытно и он сделал выстрел в воздух. Однако одно неосторожное движение и у приятеля прострелена левая рука. На слезы, крики и кровь прибежали родные ребят.

Фото: МВД по РД

Фото: МВД по РД

Пострадавшего мальчика быстро госпитализировали. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Теперь полиции Дербентского района предстоит разобраться в деле и узнать, как оружие попало в руки несовершеннолетних.

ЧППроисшествия: ЧП