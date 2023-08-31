Погиб в перестрелке в доме продюсера: вскрылись загадочные обстоятельства смерти экс-депутата Дагестана

Кинопродюссера задержали по обвинению в убийстве экс-депутата Дагестана. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев погиб от пулевого ранения в ночь на 26 августа. Уже после того, как 55-летнего политика похоронили, стали всплывать странные детали трагедии.

Еще в воскресенье, 27 августа, главное следственное управление по Московской области опубликовало сообщение об убийстве.

— По данным следствия, 27 августа 2023 года в Одинцовском городском округе в садовом товариществе «Тихая Дубрава», в одном из домовладений обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы, — написали следователи.

Как выяснится позднее, потасовка с огнестрелом произошла в загородном доме продюсера Гранта Палагаева в подмосковном Одинцово. Влиятельный кинодел приложил руку к нескольким известным фильмам, в числе которых «Соловей-Разбойник» и «Тайный город».

Сам Палагаев был ранен в руку. Как он рассказал следователям, в тот день в его доме была вечеринка с кучей гостей. В их числе был и незнакомый ему на тот момент Ахмед Гамзаев. По словам продюсера, экс-депутат достал пистолет и выстрелил ему в руку, от чего Палагаев потерял сознание. Очнувшись, он якобы увидел рядом тело Гамзаева с простреленной головой.

Версия правоохранителей, которую они обнародовали вечером 31 августа, звучит несколько иначе.

— Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый совершил выстрел в оппонента из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе произошедшего обвиняемый также получил ранение предплечья и был госпитализирован для оказания медицинской помощи, — считают следователи Московской области.

Подозреваемого задержали. Его личность следователи не раскрывают, однако ряд источников заявляет, что обвинение предъявили Гранту Палагаеву. Суд поместил его под стражу.

Погибшего Гамзаева тем временем похоронили в селе Чумли, где он родился.

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