Двое в тяжелом состоянии: полный сотрудников полицейский КамАЗ перевернулся в Дагестане

Публикуем видео с места аварии. Фото: скрин из видео в соцсетях

В Унцукульском районе Дагестана при спуске в сторону села Ирганай и Ирганайского водохранилища — здесь проходит хорошая асфальтированная дорога с выездом из самого длинного в России тоннеля — перевернулся грузовик с силовиками.

Кадры с опрокинутым на бок крупнотоннажным грузовым автомобилем повышенной проходимости выложили в соцсети очевидцы. По словам местных, это Урал-4320, перевозивший отряд мобильный особого назначения (ОМОН). В ролике действительно замечены больше десятка сотрудников в голубой камуфляжной форме. И как минимум двое, судя по видео, пострадали в ДТП: в кадре появляется сотрудник с белой повязкой на голове и еще один — лежащий на земле, в то время как ему делают укол.

Свидетели из разговора с водителем утверждают, что у служебного грузовика отказали тормоза, это и привело к аварии с опрокидыванием. В пресс-службе Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу прокомментировали «КП-Северный Кавказ»:

- Не наши, - ответила представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что накануне, 31 августа 2023 года, в отбойник врезался и потом перевернулся полицейский КамАЗ.

- В результате двое полицейских госпитализированы в больницу Буйнакска, оба в тяжелом состоянии, - рассказал собеседник.