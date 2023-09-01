Зажгут сотни свечей: в Осетии началась трехдневная Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане

Вахта памяти о жертвах теракта в Беслане началась в Осетии. Фото: портал Северной Осетии

В Северной Осетии началась трехдневная Вахта памяти жертв теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В школе №1 собрались неравнодушные люди, политики общественники, представители религиозных организаций, бывшие заложники и их родственники. Ровно в 9:15 прозвенел звонок, так как в это время ворвались террористы и захватили школу.

— В спортивный зал, где удерживались свыше тысячи заложников – детей и взрослых – в эти дни люди идут непрерывным потоком. После заупокойной литии участники церемонии возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах теракта, – рассказали на официальном портале республики Северная Осетия.

Фото: портал Северной Осетии

За три дня в школе Беслана погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из них – дети. Во время штурма спортзала в бою с террористами погибли 10 бойцов спецназа и два сотрудника МЧС. В память о всех умерших в те трагические дни 19 лет назад и началась Вахта памяти.

Вахта продлится три дня, 1 сентября на территории школы №1 зажгут сотни свечей в рамках памятной акции. Завершится все на мемориальном кладбище «Город ангелов», куда 3 сентября совершат Крестный ход от Храма во дворе школы.

Фото: портал Северной Осетии

Под звуки метронома перечисляют имена всех погибших в трагедии. После в небо выпустят 334 белых воздушных шара, которые улетят к облакам.