«Не накормил скотину»: житель КЧР вонзил нож в грудь своему брату за упущенное хозяйство

В КЧР 8 марта 2023 года началось с праздника, а закончилось реанимацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для двух жителей КЧР 8 марта 2023 года началось с праздника, а закончилось реанимацией. Дело в том, что выпущенный скот стал причиной настоящего скандала для двух братьев, который чуть не закончился смертью.

После традиционной посиделки с друзьями подвыпивший Дамир возвращался домой. На часах было 9 вечера. Подойдя к воротам своего владения, он заметил, что домашний скот находится не в загоне.

Отправив животных на место, разгоряченный невыполненными обязанностями брата, он зашел в комнату к Акмалу. Между братьями завязалась ссора. Слово за слово и мужчины уже оказались на улице. Младший ударил скандалиста по лицу. После этого драка переросла в схватку не на жизнь, а насмерть.

Они били друг друга руками и ногами. В какой-то момент старшего брата одолел младший. Он стал наносить удары один за другим. Акмал прислонил родственника к стене и начал душить. Дамир одной рукой нащупал острый предмет. Схватив его, ни минуты не думая, он вонзил его в грудную клетку Акмалу. Так, мужчина убрал руку с горла и, схватившись за сочившуюся рану, покинул территорию дома. Дамир же сел на корточки, отдышался и ушел домой, где уснул мертвым сном на полу.

Медики, наблюдавшие Акмала, сообщили о факте ножевого ранения в полицию. Те задержали брата, как подозреваемого. Ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Брат выжил и стал главным свидетелем в уголовном деле. Он рассказал, что они временами конфликтовали с братом из-за ведения домашнего хозяйства, однако так повздорили они впервые.

Суд за ножевое ранения наказал Дамира условным сроком.