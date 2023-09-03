Удары в голову и живот: подросток безжалостно избил девочку в Дагестане

Ни один из друзей обидчика или снимавший не заступились за нее. Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

По новостным и развлекательным пабликам в Дагестане разлетелось жестокое видео. Девочка идет за толпой парней, которые ее оскорбили. Попытавшись отстоять свою честь самостоятельно, девушка получила два удара. Ни один из друзей обидчика или снимавший не заступились за нее.

Как утверждают пользователи сети, инцидент произошел в июне, однако о нем стало известно только сегодня, 3 сентября. Несмотря на то, что друзья обидевшего девочку пытаются увести его, школьница в длинном черном платье пытается поставить обидчиков «на место». Она кричит: «Не смей со мной так разговаривать». Но в ответ — матерная брань и хохот парней.

Подросток не просто ударил беззащитную девушку. Он нанес два удара ногой в голову и живот. Последний сильно задел девочку. От боли она согнулась, но эмоциями на лице не дала понять обидчикам, что ей больно.

После того, как в сети всплыли жестокие кадры, последовали извинения двух парней. Однотипными фразами с улыбкой они сказали, что извиняются перед всеми сестрами. Но такие просьбы прощения не оценили жители Дагестана. Горожане посчитали, что им нужно более серьезное наказание.

К вечеру этого же дня ребятами занялась полиция. Как им удалось выяснить, причиной конфликта стала неприязнь. Парень пояснил, что они с девушкой переписывались в социальной сети. В какой-то момент они перешли на личности. Чтобы выяснить отношения, ребята встретились на стадионе, где ярость одолела 19-летнего парня.

Как сейчас чувствует себя девушка, пока не уточняется.