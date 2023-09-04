Средняя температура осенью составляет около 17-19° Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье в один миг пролетело лето. Большую часть сезона жителей региона заливали бесконечные ливни, а в августе душила сорокоградусная жара. Однако время идет, и один сезон сменил другой. Ставропольский Гидрометцентр уже опубликовал прогноз на первый осенний месяц.

На радость ставропольцам сентябрь, как утверждают синоптики, практически летний месяц с теплой погодой и приятными температурами. Средняя температура осенью составляет около 17-19°.

Средняя температура осенью составляет около 17-19° Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество осадков также снижается. Например, в поселке Рощино Курского округа выпадает около 27 мм осадков, а в Кисловодске — 60 мм. Вообще по краю в среднем может выпасть примерно 42 мм. В целом на сентябрь приходится около 8% от общей годовой суммы осадков.

Помимо этого, значительно снижена будет и грозовая активность. Процент годового числа гроз составляет всего 7%, а количество дней с градом — всего 1,5%. После летнего перерыва на всей территории Ставрополья начнутся туманы. Обычно они длительны 1–3 дня и суммарная продолжительность туманов в самом месяце составляет от 1 часа в Дивном до 6 часов в Кисловодске.

Средняя температура осенью составляет около 17-19° Фото: Иван МАКЕЕВ

— Сентябрь в Ставрополье предлагает жителям и гостям региона приятную погоду и хорошие условия для прогулок и наслаждения природой. Насладитесь продолжением лета и уникальными пейзажами этого красивого края в сентябре, — заключили синоптики.