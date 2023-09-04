«У нас попастые так не ходят»: в Дагестане раскритиковали блогера-миллионника Гоар Аветисян

Путешествие по Дагестану блогерша разделяет с огромной аудиторией со всего света. Фото: соцсети

Отведать вкуснейшие блюда — чуду с мясом и хинкал, а также посмотреть на величественную природу Дагестана приехала бьюти-блогер Гоар Аветисян. На ее счету почти 12 миллионов подписчиков. Именно им она активно транслирует свои каникулы в республике. Правда, не все в восторге от визита звезды соцсетей.

Гоар стала мегапопулярной как визажист, преображающий клиенток и фанаток до неузнаваемости. Зарабатывает на обучение мейкапу и выпуске своей линии косметики.

Фото: соцсети

Путешествие по Дагестану блогерша разделяет с огромной аудиторией со всего света. Постить фотографии с Кавказа Гоар начала 3 сентября. По началу разместила серию снимков на коне с орлом, рассказав, что ее женская сила примирила парнокопытное и птицу.

— Один день в Дагестане. Чтобы вы понимали, лошадь могла очень плохо среагировать на орла, но моя женственность примирила даже их. Так что, девочки, мы с вами можем все. Здесь безумно красиво, — написала блогер.

Фото: соцсети

В комментариях под постом жители Дагестана не оценили ее наряд. Многим не понравилось, что Гоар каталась в спортивных лосинах, которые облегали ее отточенную врачами и множеством операций фигуру.

— Не пойму, может же одеться в платье длинное или брюки-юбка. Зачем такое в мусульманской республике? Неуважение, — написала подписчица.

Критикам стали отвечать поклонники Гоар, ответившие, что та не демонстрировала фигуру, а просто надела удобную форму. Местных было не переубедить.

— До сих пор не знали про Дагестан, а тут решили сделать его всеобщим? Наш дом — 100% мусульманский. И вы со своей одеждой сидите дома, либо соблюдайте наши правила. В лосинах тут не ходят взрослые попастые девушки, — заключил один из комментаторов.

Фото: соцсети

Тем не менее Гоар не обращает внимание на хейт и продолжает делиться результатами своего незабываемого отпуска. Помимо умопомрачительных видов она показывает роскошные ужины и обеды. Стол, по всем традициям, ломится от национальных блюд. Судя по всему, на время поездки Гоар отказалась от диеты, потому что сейчас не успевает рассказывать о вкусах и как одно блюдо сменяет другое.

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