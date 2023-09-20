Одна из старейших энергосистем России – Ставропольская – отмечает 87-летие

Однако зарождение отрасли в регионе произошло намного раньше. Фото: «Россети Северный Кавказ»

История образования

87 лет прошло с того момента, как начала функционировать энергетическая система Ставропольского края.

Отправной точкой стал пуск 20 сентября 1936 года агрегата построенной по плану ГОЭЛРО Баксанской гидроэлектростанции. Именно эта значимая дата считается днем образования энергосистемы региона и «Ставропольэнерго».

В то время к строительству БаксанГЭС была причастна вся страна. В ущелье Кавказа приехали высококвалифицированные токари, электромонтеры, монтажники, сварщики, сотни представителей других профессий. Была проделана титаническая работа: по руслу канала во многих местах дорогу преграждали горные отроги, через которые надо было проложить три километра туннелей. Каждый метр каменистого грунта люди отвоевывали у гор киркой, ломом и лопатой.

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Истоки

Однако зарождение отрасли в регионе произошло намного раньше. Более ста лет назад Ставрополье навсегда вошло не только в историю страны, но и в мировую. Тогда Пятигорск стал центром развития электроэнергетики в дореволюционный период. Здесь был запущен первый в России электрический трамвай, а на территории Кавказских Минеральных Вод впервые в мире реализована смелая техническая идея: синхронная работа двух разноименных объектов – гидроэлектростанции «Белый уголь» (1903 г.) и Пятигорской тепловой электростанции (1913 г.). Так на деле была доказана возможность параллельной работы объектов, находящихся на значительном удалении друг от друга.

Сегодня легендарная ГЭС «Белый уголь» – памятник истории и культуры федерального значения. Объект стоит на балансе филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго», а с 2003 года по инициативе сотрудников функционирует как исторический музей гидроэнергетики.

Развитие

Начиная с 60-х годов прошлого столетия энергетический комплекс Ставрополья постепенно рос и развивался: закладывались тысячи кубометров бетона для новых тепловых электростанций и гидросооружений, строились подстанции и линии электропередачи, объекты автоматизировались и телемеханизировались. Энергосистема стала самой крупной по мощности в объединенной энергосистеме Северного Кавказа.

Наши дни

Сегодня электросетевой комплекс Ставрополья – в надежных руках. Несколько тысяч энергетиков филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» обеспечивают электроснабжение на территории 26 районов Ставропольского края, где проживают почти три миллиона жителей, расположены порядка 1,5 тысячи социально значимых объектов.

Многие годы коллектив филиала возглавляет Игорь Вячеславович Демчак – энергетик, за плечами которого 35 лет отраслевого опыта.

Основу производственного потенциала компании на сегодняшний день составляют свыше 20,3 тыс. линий электропередачи суммарной протяженностью более 53,8 тыс. км и почти 350 подстанций 35-110 кВ общей мощностью 5093 МВА. За надежной работой этих объектов стоит нелегкий труд специалистов, выполняющих свою работу в любое время суток и при любой погоде, чтобы электроэнергия без перебоев поступала во все уголки Ставропольского края.