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Общество20 сентября 2023 15:18

Thank you, Dagestan: местные умельцы спасли британскую туристку на древнем мопеде

Жители Дагестана помогли британской туристке починить раритетный мопед
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Британку поразили дагестанские мастера

Британку поразили дагестанские мастера

Фото: СОЦСЕТИ

Девушка из Уэльса решила совершить незабываемое путешествие на мопеде 1986 года. Ее приключение началось в Великобритании, где она отправилась в путь, направляясь к южным границам Европы. Путешественница собиралась исследовать различные страны и культуры на своем надежном, но древнем транспортном средстве.

Конечным пунктом назначения девушки был Узбекистан. Но на полпути случилось несчастье — сломался ее мопед. Транспорт 1986 года выпуска явно не выдержал тягот долгого путешествия.

К счастью, поломка настигла туристку не на пустынной дороге, а в столице Дагестана Махачкале. Ей пришли на помощь сотрудники местного магазина мото- и велотехники.

Там она познакомилась с сотрудниками, которые тут же приступили к ремонту раритета. Языковой барьер помешал им легко общаться, но девушка была очень благодарна дагестанцами за их гостеприимство и помощь.

Британка была приятно удивлена тому, что в Дагестане удалось исправить все поломки и даже найти редкие запчасти для техники 1986 года. Она поблагодарила помощников и отправилась продолжать свое путешествие.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ