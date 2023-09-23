Софья Хропаль представит Ставропольский край на национальном конкурсе «Мисс Россия-2023». Фото: https://vk.com/missblog Фото: Данил ЮРКОВ

В конкурсе «Мисс Россия-2023» Ставропольский край представит 19-летняя жительница Светлограда Софья Хропаль, девушка из глубинки взошла на подиум, покорив множество брендов, дизайнеров и модных журналов. Она с пяти лет занимается танцами, была участницей коллектива «Серпантин». В пятом классе Софья перешла в спортивно бальные танцы, с отличием закончила музыкальную школу по классу «Хореография».

Девушка вышла в финал конкурса и представит на нем регион. Фотосессии уже начались, и финалистки выкладываются на полную, чтобы показать себя и свой край. Об этом сообщили в социальных сетях, посвященных родному городу Софьи, и сама девушка сделала репост поста с официальной группы конкурса.

— Софья работает моделью с 15 лет. За четыре года она успела посотрудничать со многими российскими дизайнерами и брендами, принять участие в более 50 модных показах, сняться для модных журналов. Фотографии девушки неоднократно появлялись на билбордах в торговых центрах по всей стране, – пишет телеграм-канал ргоsvetnews.

Сейчас Софья, помимо учебы на третьем курсе института на юридическом факультете, увлекается психологией, занимается танцами и растяжкой, катается на сноуборде и изучает английский язык. Сейчас же девушка дошла до финала и выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия-2023», где имеет все шансы на победу.