Сбитый дрон доставили из зоны СВО. Фото: стоп-кадр видео администрации Махачкалы

В Дагестан из очередной командировки вернулся Шамиль Мусаев, начальник отдела по координации работы с участниками СВО и их семьями управления соцполитики администрации Махачкалы. Первым делом его пригласил на встречу мэр города. Джамбулат Салавов сообщил, что Мусаева ждет повышение:

«Шамиль – настоящий патриот и человек несгибаемого духа: он дважды проходил службу в зоне боевых действий. Принял решение о преобразовании отдела, который он возглавляет, в управление по делам ветеранов и участников спецоперации и членов их семей».

Шамиль Мусаев. Фото: стоп-кадр видео администрации Махачкалы

Салавов напомнил, что с 2025 года в республике реализуется программа «Доблесть гор» (аналог федерального кадрового проекта «Время героев»). За время ее работы почти ста ветеранам СВО и их родственникам помогли трудоустроиться, регулярно оказывается адресная помощь.

«Новое управление позволит работать еще эффективнее, системнее и ближе к людям», – отметил глава дагестанской столицы.

Трофей – именной. Фото: стоп-кадр видео администрации Махачкалы

Кстати, ушел с совещания он не с пустыми руками. Мусаев привез ему в подарок именной боевой трофей – сбитый дрон.

«Этот жест для меня не просто символ, а напоминание о мужестве тех, кто ежедневно защищает страну. Их сила, верность долгу и любовь к Родине – пример для каждого из нас», – сказал Салавов.

Подобные трофеи – далеко не редкость. Например, в Ставрополе проходила выставка вооружения ВСУ и НАТО, захваченного военнослужащими ЮВО. Показывали «хваленую западную технику» и в центре Грозного. А Всероссийскому историко-этнографическому музею в Торжке передали 276 экспонатов из зоны СВО, включая сувениры, сделанные из снарядов, и икону Божией Матери, написанную прямо в блиндаже, под обстрелами.

