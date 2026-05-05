Российским автотуристам представили новый маршрут «Нити традиций»

Автомаршрут «Нити традиций» проходит по достопримечательностям четырех городов Кавказских Минеральных Вод. Фото предоставлено: НК «Роснефть».

В преддверии летних отпусков путешественникам представили новый автомаршрут по югу страны «Нити традиций», посвященный Году единства народов России. Он проходит через главные города Кавказских Минеральных Вод. Это третий маршрут по Ставропольскому краю, разработанный компанией «Роснефть» совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов региона. Презентация туристической новинки состоялась на автозаправочном комплексе компании в Пятигорске в канун Дня коренных малочисленных народов России.

Связующая нить традиций

«Нити традиций» связывают Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. На маршруте протяженностью 120 км туристы смогут посетить несколько достопримечательностей, вдохновиться историей живописного края, ощутить масштаб единства и единения народностей, прикоснуться к казачьему быту и погрузиться в тонкости национальных костюмов и угощений.

Первая точка маршрута – Железноводск. В Железноводском краеведческом музее туристов ждет сокровищница истории и культуры знаменитого курорта Кавказских Минеральных Вод. Здесь собраны тысячи экспонатов, рассказывающих о богатом прошлом города, его целебных минеральных источниках и выдающихся людях, оставивших след в истории региона, в том числе о потомках казаков – первопоселенцах города.

Следующая локация – Пятигорск, где маршрут продолжается в Государственном музее-заповеднике имени М.Ю. Лермонтова. В этом здании, сохранившемся и сегодня в первозданном виде, прошли последние дни поэта, здесь же хранятся его личные и памятные вещи. В музее также представлены экспозиции о многонациональной истории Кавказа и культуре края.

Затем «Нити традиций» ведут автопутешественников в Пятигорский краеведческий музей, один из старейших в регионе. Он был основан в 1903 году как музей Кавказского Горного Общества. Здесь можно изучить разделы о карачаевцах и русских поселенцах.

На презентации маршрута «Нити традиций» среди гостей автозаправочного комплекса провели викторину. Фото предоставлено: НК «Роснефть».

По пути в Ессентуки туристов ждут в казачьем подворье. В хате 1902 года гостей встречает семья некрасовцев – потомков донских казаков, которые не приняли реформы Петра I и ушли с Дона под предводительством атамана Игната Некрасова.

Третий город маршрута – Ессентуки. В Ессентукском историко-краеведческом музее им. В.П. Шпаковского хранится более 30 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории края с древнейших времен. Среди них – предметы быта казачьей станицы, царский мебельный гарнитур, фрагменты иконостаса из фарфора и многое другое.

Далее гости проследуют в город Кисловодск – конечную точку пути. В Кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» можно узнать о народах, населяющих Ставрополье. Например, выставки расскажут о ногайцах и курдских общинах края. В мемориальном музее-усадьбе Н.А. Ярошенко туристы познакомятся с богатейшей коллекцией живописи и графики, увидят картины о кавказском быте народов.

По пути к традициям

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Подобные проекты позволяют гостям автозаправочных комплексов посетить интересные места. Благодаря продуманной логистике туристы могут познакомиться с интересными локациями городов страны, объектами инфраструктуры и архитектурными памятниками, а через мобильное приложение «АЗС Роснефть» легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.

Во время путешествия туристы смогут познакомиться с национальными традициями разных народов. Фото предоставлено: НК «Роснефть».

Компания разработала уже более 50 маршрутов для автопутешествий по стране, в том числе «Дорогами Ставрополья» и «Жемчужина юга России», а также несколько по Самарской области: «Жигулевские выходные», «Заволжские горизонты», «Горные выходные». Они представлены на информационно-сервисной платформе «Горизонты России», которая работает по принципу конструктора, позволяя туристам прокладывать маршрут самостоятельно через АЗС.