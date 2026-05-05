Глава КБР Коков показал автоблогеру Александру Шумскому Чегемские водопады. Фото: социальные сети Александра Шумского

Руководитель республики лично показал гостю Чегемские водопады. А потом и вовсе пустил за штурвал. Блогер предложил схемы разгрузки трафика - Коков не отмахнулся.

Известный автоблогер Александр Шумский приехал в Приэльбрусье на майские с семьёй. Написал в соцсетях, что есть пара идей, как оптимизировать движение по местным дорогам. Утром — звонок из администрации главы республики: приглашают покататься и обсудить.

«Написал пост про дороги - наутро звонок из администрации. Покататься с главой? От такой удачи не отказываются», - пишет Шумский.

Блогер воспользовался возможностью «накидать» вопросов Казбеку Кокову. Фото: социальные сети Александра Шумского

Встретились в районе Чегемских водопадов. Шумский, как опытный блогер, воспользовался возможностью «накидать» вопросов Казбеку Кокову. В частности, поинтересовался у главы Кабардино-Балкарии: стремится ли сегодня молодёжь уехать из республики?

«Стараемся менять динамику. С 2020 года всё больше выпускников остаются дома. Запустили нацпроекты, выросла экономика. Крупный бизнес пошёл в республику, инвестиции - следом. Создаем условия, чтобы ребята могли самореализоваться на малой Родине», - объясняет Казбек Коков.

Два часа по серпантинам на УАЗе, мимо пасущихся коров и отар овец.

«Я уточнил у местных: это не для показухи машина? Самая что ни на есть рабочая! Глава ездит на ней каждый день, без охраны и сопровождения», - рассказал блогер корреспонденту «КП».

На обратном пути Казбек Коков передал руль гостю. Шумский озвучил предложения по улучшению трафика, как разгрузить самые узкие места серпантинов. Коков обещал подумать над предложениями. А блогер, в свою очередь, пообещал добиться официального ответа от ГИБДД — можно или нет объезжать корову по встречке.

В поездке по КБР откровением для Шумского, по его словам, стала информация о том, что каждое четвёртое яблоко на российских прилавках выращено именно здесь, в республике. А импортную голубику в ближайшее время заменит местная, выращенная в Приэльбрусье.

КСТАТИ

Глава без охраны - не кино. По словам местных жителей, Казбек Коков действительно ездит без мигалок и ГАИ, чаще всего сам за рулем своего УАЗа. На нём же он минимум трижды возил «гуманитарку» в Донбасс «за ленточку».