«Ни стыда, ни совести, ни адреса»: житель КЧР требует убрать пикантные сувениры с прилавков Домбая

На курортах можно найти сувениры на любой вкус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии разгорелся скандал из-за сувенирной продукции. Причина не качество и не цена, а содержание. Местный житель, прогуливаясь по Домбаю, обнаружил на прилавке статуэтку обнажённой девушки со сноубордом и написал развёрнутый пост в местный паблик.

«В одной из сувенирных лавок осуществляется реализация продукции откровенного характера - сувениров с изображением обнажённых женщин в контексте, не соответствующем нормам общественной морали и культурным традициям региона», - говорится в обращении.

Автор поста указал на противоречие: туристов за неподобающее поведение на склонах штрафуют, заставляют приносить извинения и выдворяют, а на тех же курортах свободно продают сувениры с аналогичным содержанием. По его мнению, это подрывает авторитет региона и формирует двойные стандарты. Он просит проверить законность реализации такой продукции и привлечь предпринимателей к ответственности.

Та самая статуэтка, что вызвала массу эмоций. Фото: соцсети КЧР

Пост вызвал бурную реакцию. Комментаторы разделились.

«И кто-то же это покупает. Это еще страшнее. Где-то мы не туда свернули», - пишет один.

«Нужно прогнать оттуда этого человека и запретить работать в Домбае», - требует другой.

«Ни стыда, ни совести, ни адреса», - иронизирует третий.

Один из пользователей вспомнил про фонтан в парке «Зелёный остров» в Черкесске: «Там скульптуры женщин с обнажённой грудью. Наказать заказчика, автора, скульптора и всех прочих причастных».

Но есть и те, кто призывает не раздувать скандал: «Вам не кажется, что вы просто помешались на соцсетях? Сфотографировать, обос***ть и так далее? Живите своей жизнью».

На обращение отреагировала и администрация Карачаевского городского округа. Чиновники попросили уточнить название и местонахождение магазина или торговой точки, чтобы провести проверку совместно с сотрудниками МВД.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru