После дождей и холодов на Ставрополье идет потепление: к выходным температура поднимется до +23 градусов

После продолжительных дождей и холодов в Ставропольский край придет потепление. К среде синоптики обещают +20 градусов и небольшие осадки, а в выходные воздух прогреется до +23 градусов – будет сухо и солнечно.

В понедельник, 4 мая, местами пройдет небольшой дождь. В некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха составит +9…+19 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В столице региона столбики термометров покажут +9…+11 градусов – здесь осадки будут идти весь день.

Во вторник, 5 мая, ночью синоптики краевого гидрометцентра обещают сильный дождь. Ожидается до +4…+9 градусов. Днем осадки продолжатся, а столбики термометров покажут +9…+14 градусов. Ветер успокоится – его скорость составит всего 5-10 м/с. В Ставрополе ночью – +5…+7 градусов, а днем – +9…+11 градусов.

Среда порадует ставропольцев теплой, но пока дождливой погодой. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов, а днем поднимутся до +15…+20 градусов. Местами пройдут небольшие осадки. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В региональном центре тоже пройдет кратковременный дождь. Ночью – +7, а днем – +17 градусов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», уже в четверг в край придет долгожданное тепло. Осадки наконец прекратятся, а столбики термометров к выходным поднимутся до +23 градусов! Даже в ночное время температура воздуха будет держаться в пределах +15 градусов.

