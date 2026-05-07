Спасатели с воздуха обследовали район, где пропали девушки. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по КЧР

Несколько дней спасатели искали двух девушек из Астрахани, которые отправились в горы Карачаево-Черкесии и не вернулись в назначенный срок. 23-летняя Вика и 24-летняя Даша вышли на маршрут 24 апреля. Вернуться планировали 3–4 мая.

Однако 4 мая Даша позвонила матери и сообщила, что они застряли. Мама подняла тревогу. Утром 5 мая на их поиски вышли две группы спасателей. Одни направились к селу Красный Карачай через перевал Муха. Второй отряд обследовал Архызское седло и Марухское ущелье. С воздуха местность осматривали вертолетчики. Девушек нашли на промежуточной точке маршрута под перевалом Озёрный Архызский. Они были живы и невредимы.

Видео: МЧС по КЧР Кадры спасения туристок из Астрахани в КЧР

Позже Даша подробно описала в соцсетях, что произошло на самом деле. По её словам, маршрут начался успешно. Туристки перешли перевал Муху, затем направились к перевалу Кызыл-Ауш. Устроили дневку, чтобы восстановить силы и зарядить гаджеты.

Первая проблема настигла их на подъёме к Кызыл-Аушу: внезапно налетела метель, облака осели на вершинах. Девушки экстренно разбили палатку под перевалом и два дня пережидали непогоду.

Когда погода улучшилась, они продолжили путь, но по датам уже опаздывали. 4 числа, оказавшись в долине, они попросили у людей со спутниковым телефоном связаться с родными. Однако из-за плохой связи родители неверно расслышали информацию.

«Мама, ты меня слышишь? Нас накрыла непогода, мы встряли на два дня, не могли спуститься. Не переживайте, мы задержимся. Позвоните в МЧС, чтоб нас не искали!», - кричала Даша в трубку. Связь оборвалась.

Девушки продолжили маршрут и поднялись на Озёрный Архызский перевал. Оттуда они должны были пройти Архызское седло и выйти в Архыз. Но на самом перевале их снова накрыло облако. Видимость упала до нуля. Пришлось сесть и ждать.

Вика и Дарья рассказали, как все было на самом деле. Фото: соцсети

«Немного посидев, я услышала голос и думала что мне показалось. Двумя минутами позже голоса услышала и моя подруга, мы начали перекрикиваться, и прозвучали наши фамилии, тогда то мы и поняли что это МЧС. Нас встретили радостными визгами и мы ответили тем же. Ну а дальше мы шли весело переговариваясь в радостных эмоциях что мы нашлись, потому что иначе быть не могло, и все мы понимаем какая тяжёлая работа у сотрудников», - пишет Даша.

Видео: МЧС России по КЧР Спасатели КЧР эвакуировали туристок из Астрахани в поселок Маруха

Девушки подчеркнули, что произошла лишь дезинформация, и в этом никто не виноват. «Горы остаются нетронутыми для связи, не везде может человек властвовать. Поверьте, мы тоже были напуганы, как и все другие нормальные, адекватные, здравомыслящие люди», - добавляет Дарья.

Отдельно туристки отметили, что озеро Любви, о котором писали в новостях, не входило в их маршрут: оно глубоко под снегом и льдом и будет таким до мая. «Живите дальше в розовом мире», - иронично заключила Даша.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru