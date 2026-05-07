Следить за счетами за свет и воду: ставропольские депутаты предлагают уполномочить жилинспекцию контролировать коммунальные платежи

Коммунальные платежи хотят поставить под контроль жилищной инспекции.

Дума Ставропольского края выступила с инициативой вернуть государственной жилищной инспекции полномочия контролировать правильность начисления платы за коммунальные услуги. Краевые парламентарии предлагают внести изменения в статью 20 Жилищного кодекса РФ. Речь идёт о возвращении нормы, которая обязывает жилищную инспекцию следить за расчётами за свет, воду и отопление, а также выдавать предписания о перерасчёте при обнаружении ошибок или нарушений.

Дело в том, что до 2021 года в законодательстве чётко закреплялось, что жилищная инспекция имеет право проверять правильность начисления коммунальных платежей. За нарушения поставщиков услуг обязывали делать перерасчёт.

Только в Ставропольском крае за время действия этой нормы управление Госжилинспекции рассмотрело более 5,5 тысячи обращений граждан по поводу неправильных расчётов. По итогам проверок коммунальщикам пришлось вернуть людям свыше 10 миллионов рублей.

Однако после принятия федерального закона перечень полномочий жилищного надзора существенно сократили. Прямого указания на возможность контроля за начислением платы за коммунальные услуги в законе больше нет.

«Из-за этого сегодня данную норму трактуют по-разному. Мы хотим исправить эту неопределённость», - говорит председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.

Коммунальные расходы - весомая статья семейного бюджета.

При подготовке инициативы депутаты изучили судебную практику в других регионах. Выяснилось, что в одних субъектах суды считают, что жилищная инспекция по-прежнему может проверять расчёты коммунальных услуг. В других - что это теперь гражданско-правовой спор между гражданином и ресурсоснабжающей организацией.

В результате сегодня многим заявителям просто отказывают в проведении проверок, ссылаясь на отсутствие чёткой нормы в законодательстве.

«Мы выступаем за то, чтобы сделать правила одинаковыми для всех. Это поможет предотвратить случаи нарушений управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями при расчёте коммунальных услуг и повысить ответственность этих организаций», - резюмировал Николай Великдань.

Законопроект уже направлен в Государственную Думу России. Если его примут, у жителей появится дополнительный инструмент защиты от необоснованных платежей, а у надзорных органов - реальный рычаг воздействия на недобросовестных поставщиков коммунальных услуг.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru