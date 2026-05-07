9 мая 2026 года во Владикавказе перекроют около 50 участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Госавтоинспекции. Ограничение движения вводится в связи с парадом (он начнется в 11 утра) и другими праздничными мероприятиями, посвященными 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В 5 утра начнет действовать запрет на проезд автомобильного транспорта на следующих отрезках:
– улица Генерала Плиева - пропект Коста;
– улица Коцоева - улица Мамсурова;
– улица Гадиева - улица Коцоева;
– улица Коцоева - улица Генерала Плиева;
– улица Митькина - улица Карла Маркса;
– улица Митькина - улица Коцоева;
– улица К. Хетагурова - улица Цаголова;
– улица К. Хетагурова - улица Гаппо Баева;
– улица К. Хетагурова - переулок Кривой;
– улица Цаголова - улица Штыба;
– улица Цаголова - улица Армянская;
– улица Димитрова - улица Павленко;
– улица Осетинская - улица Хетагурова;
– улица Димитрова - улица Хетагурова;
– улица Армянская - улица Войково;
– улица Армянская - улица Димитрова;
– площадь Штыба (улица Гаппо Баева - улица Чермена Баева);
– улица Димитрова - улица Штыба;
– улица Димитрова (стоянка);
– улица Церетели - улица Ботоева;
– улица Армянская - улица Гаппо Баева;
– улица Армянская - улица Чермена Баева;
– улица Бутырина - улица Революции;
– улица Бутырина - улица Ботоева;
– улица Бутырина - улица Тамаева;
– улица Горького - проспект Мира;
– улица Ленина - улица Горького;
– улица Горького - улица Революции;
– улица Горького - улица Гостиева;
– улица Горького - улица Гибизова;
– улица Станиславского - улица Гибизова;
– улица Станиславского - улица Балаева;
– переулок Театральный - улица Балаева;
– переулок Театральный - площадь Ленина;
– улица Вахтангова - улица Куйбышева;
– улица Ленина - улица Куйбышева;
– улица Некрасова - улица Миллера;
– улица Вахтангова - улица Джанаева;
– улица Ленина - улица Джанаева;
– улица Миллера - улица Джанаева;
– улица Миллера - улица Маяковского;
– улица Миллера - улица Никитина;
– улица Ленина - улица Маяковского;
– улица Ленина - улица Никитина;
– улица Ленина - переулок Петровский;
– проспект Мира - улица Кирова;
– улица Кирова - улица Ленина;
– улица Кирова - улица Революции;
– улица Маркуса - улица Кирова;
– улица Кирова - улица Миллера.