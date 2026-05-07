Перекрытие связано с праздничными мероприятиями ко Дню Победы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

9 мая 2026 года во Владикавказе перекроют около 50 участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Госавтоинспекции. Ограничение движения вводится в связи с парадом (он начнется в 11 утра) и другими праздничными мероприятиями, посвященными 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Какие улицы перекроют во Владикавказе в День Победы 9 мая 2026

В 5 утра начнет действовать запрет на проезд автомобильного транспорта на следующих отрезках:

– улица Генерала Плиева - пропект Коста;

– улица Коцоева - улица Мамсурова;

– улица Гадиева - улица Коцоева;

– улица Коцоева - улица Генерала Плиева;

– улица Митькина - улица Карла Маркса;

– улица Митькина - улица Коцоева;

– улица К. Хетагурова - улица Цаголова;

– улица К. Хетагурова - улица Гаппо Баева;

– улица К. Хетагурова - переулок Кривой;

– улица Цаголова - улица Штыба;

– улица Цаголова - улица Армянская;

– улица Димитрова - улица Павленко;

– улица Осетинская - улица Хетагурова;

– улица Димитрова - улица Хетагурова;

– улица Армянская - улица Войково;

– улица Армянская - улица Димитрова;

– площадь Штыба (улица Гаппо Баева - улица Чермена Баева);

– улица Димитрова - улица Штыба;

– улица Димитрова (стоянка);

– улица Церетели - улица Ботоева;

– улица Армянская - улица Гаппо Баева;

– улица Армянская - улица Чермена Баева;

– улица Бутырина - улица Революции;

– улица Бутырина - улица Ботоева;

– улица Бутырина - улица Тамаева;

– улица Горького - проспект Мира;

– улица Ленина - улица Горького;

– улица Горького - улица Революции;

– улица Горького - улица Гостиева;

– улица Горького - улица Гибизова;

– улица Станиславского - улица Гибизова;

– улица Станиславского - улица Балаева;

– переулок Театральный - улица Балаева;

– переулок Театральный - площадь Ленина;

– улица Вахтангова - улица Куйбышева;

– улица Ленина - улица Куйбышева;

– улица Некрасова - улица Миллера;

– улица Вахтангова - улица Джанаева;

– улица Ленина - улица Джанаева;

– улица Миллера - улица Джанаева;

– улица Миллера - улица Маяковского;

– улица Миллера - улица Никитина;

– улица Ленина - улица Маяковского;

– улица Ленина - улица Никитина;

– улица Ленина - переулок Петровский;

– проспект Мира - улица Кирова;

– улица Кирова - улица Ленина;

– улица Кирова - улица Революции;

– улица Маркуса - улица Кирова;

– улица Кирова - улица Миллера.