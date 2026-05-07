Хищница решила поселиться в Кабардино-Балкарии. Фото: минприроды КБР

Она не появлялась в этом районе несколько месяцев, и учёные уже начали волноваться. Но в конце апреля фотоловушки в лесах Кабардино-Балкарии снова засняли знакомый пятнистый силуэт. Хоста – пятилетняя самка переднеазиатского леопарда, вернулась на свою территорию.

Хищницу вместе с другими леопардами выпустили в 2022 году в Северной Осетии (в Турмонском заказнике) в рамках Программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Программа реализуется минприроды России при научном сопровождении Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и других научных организаций.

В дикую природу Хоста вышла в специальном GPS-ошейнике, который отслеживал путь пятнистой красавицы. После выпуска в Турмонском заказнике она изучила его окрестности в Северной Осетии, затем обследовала биотопы Чеченской Республики и после продолжительного путешествия обосновалась в Кабардино-Балкарии. Здесь она и устроилась на зимовку.

«От местных жителей поступали сведения, что в конце декабря леопарда видели в лесном массиве в сторону сельского поселения Карасу. Полученные данные свидетельствуют о том, что леопард после зимнего периода снова отмечается в данном районе и эта территория является частью его индивидуального участка», - рассказали специалисты минприроды Кабардино-Балкарии.

Хосту опознали по пятнам - у каждого леопарда на шкуре неповторимый рисунок. Фото: соцсети Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

Хоста выбрала этот участок не случайно. Ученые зафиксировали здесь многочисленные следы кабанов и бурых медведей, встречаются и благородные олени. Это значит, что самка леопарда выбирает районы с богатой кормовой базой, что важно для её выживания и размножения.

В декабре 2025 г. Хоста попала в фотоловушку. Фото: соцсети Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

«Новые кадры с фотоловушек подтверждают, что Хоста не только выживает, но и успешно охотится, выбирая оптимальные для неё местообитания. Её поведение полностью соответствует поведению диких сородичей, что вселяет надежду на восстановление устойчивой популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе», - отметил руководитель научной группы мониторинга выпущенных леопардов, академик РАН, заведующий лабораторией поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Вячеслав Рожнов.

Минприроды КБР просит всех, кто планирует идти в лес, соблюдать все меры осторожности, равно как и при встрече с любыми другими крупными хищниками. А при встрече с переднеазиатским леопардом либо обнаружении следов, похожих на следы леопарда, обращаться в департамент по охране объектов животного мира и среды их обитания по телефонам: 8 (8662) 74-04-71, 74-18-66».

Также природоохранное ведомство напоминает, что охотиться на переднеазиатского леопарда запрещено, он находится под особой охраной.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru