Жители Кули почти неделю сидели без связи. Фото: стоп-кадр видео соцсетей очевидцев

Жители селения в Дагестане самостоятельно восстановили мобильную связь. Небольшое село Кули Кулинского района оказалось в числе самых пострадавших от стихии населенных пунктов. Оползни буквально отрезали населенный пункт от остального мира, разрушив дома и коммуникации.

Местные жители неоднократно жаловались на сложную ситуацию в населенном пункте. Из-за стихии в селении регулярно отключали электроэнергию. По словам местных, оползни затронули несколько электрических столбов, которые обеспечивали питание базовой станции сотовой связи. Почти неделю местные жители сидели без какой-либо связи с внешним миром.

Несмотря на снег, мужчины подняли и установили столб. Фото: стоп-кадр видео соцсетей очевидцев

«Особую тревогу вызывает то, что большую часть населения села составляют пожилые люди, которые особенно остро ощущают последствия отсутствия связи и электроэнергии», – жаловались местные.

На помощь пришли односельчане. Простые молодые люди забрались на склоны над населенным пунктом. Собственными силами, в снегопад, они затащили на вершину горы столб. Мужчины протянули провода и восстановили сотовую связь в селении.

Ранее жители Кули рассказывали печальную историю одной семьи. Оползни забрали дом и ферму супругов с дочерью. Они успели спастись, но потеряли все, что у них было: 30 баранов, 26 телят и всю домашнюю птицу. Но самое страшное, что они могли потерять – земля. Грунт сошел по склону и теперь не подлежит восстановлению.

