Повалили на асфальт и искусали: в Ставрополе двое парней напали на стажера полиции

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставрополе двое парней напали на стажера полиции – избили и покусали. Произошло это в ноябре прошлого года около сквера на улице 50 лет ВЛКСМ. Уголовное дело по факту случившегося уже передали в Промышленный районный суд города.

Все началось с того, что молодые люди пристали к девушке и стали ее оскорблять. Один из них даже поднял на прохожую руку.

Происходящее заметил идущий на работу стажер уголовного розыска МВД России по региону. Подойдя к компании, он потребовал оставить девушку в покое и прекратить нарушать общественный порядок. Хулиганы на это никак не отреагировали и напали на будущего правоохранителя. Они повалили его на асфальт и стали бить кулаками и ногами. Один из них обхватил шею стажера и стал кусать за голову.

В результате оперативник получил травмы. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Железноводске задержали шоколадного рецидивиста. Мужчина украл из магазина 30 плиток шоколада, а когда его задержали, заявил, что все кондитерские изделия уже успел съесть и вернуть их не получится.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь сладкоежке грозит до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru