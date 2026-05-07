Скандалы вокруг ставропольских школ никак не утихнут. На этот раз поводом для недовольства родителей и учеников стал запрет танцевать выпускной вальс под иностранную песню. Педагоги настаивают на том, что музыку для мероприятия нужно взять из закромов советской классики.

Одна из мам написала обращение к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной:

«Уважаемая Екатерина Мизулина, пишу вам по поводу ситуации в одной из школ Ставрополя. В учебном заведении запрещается исполнять школьный вальс под музыку иностранного происхождения. Я разделяю патриотические чувства и любовь к Родине, но считаю нецелесообразным ограничивать выбор музыки исключительно советским репертуаром, так как классическая музыка имеет международное значение».

К слову сказать, подобные трудности возникли не только в Ставрополе. Иностранная музыка не будет звучать на выпускных и последних звонках школ Сочи, Ростовской, Тамбовской, Ярославской и Рязанской областей.

Родительница попросила Мизулину разобраться. Та ответила, что сама против подобных запретов и считает их «перебором». Если бы школьники выбирали что-то неподобающее – музыку с ненормативной лексикой, двоякими смыслами или чем-то запретным – другой разговор, но на деле ребята хотят просто танцевать вальсы под композиции, давно ставшие классикой. Например, приводит пример Мизулина, Sting, Scorpions, Celine Dion, Whitney Houston.

При этом директор Лиги безопасного интернета понимает и учителей, которые диктуют такие правила:

«Причина простая: школы перестраховываются – "как бы чего не вышло". Думаю, учителя, которые следят за мной, расскажут об этом подробнее».

Против запретов выступили и некоторые депутаты Госдумы. Виталий Милонов заявил, что в преддверии выпускных он с коллегами подготовит поправки к закону о защите русского языка. По его словам, защита «великого и могучего» – это не повод запрещать детям танцевать на выпускном под Уитни Хьюстон.

После заявления Милонова Екатерина Мизулина выразила надежду, что депутаты будут действовать быстрее и решительнее, ведь до выпускных осталось совсем немного времени.

Ранее в одной из школ поселка Ясная Балка на Ставрополье тоже разгорелся скандал. Там в центре внимания оказались СМС-коды от «Госуслуг». Родители утверждают, что их детей прямо во время занятий попросили продиктовать личные данные.

