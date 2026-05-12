Крупный пожар вечером вспыхнул в многоквартирном доме на улице Умара Садаева в Грозном. Огонь быстро распространился по зданию, из-за чего спасателям пришлось срочно эвакуировать сотни жильцов. Площадь пожара составила 2850 квадратных метров.

Что случилось в Грозном на улице Садаева 12 мая 2026 года

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 20:30. На место стянули силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.

К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил значительную часть здания. Из многоэтажки начали экстренно выводить людей. Всего эвакуировали 300 человек. Еще 40 жильцов спасатели вывели из опасной зоны.

Видео пожара в Грозном

Кадры с места происшествия быстро разошлись по соцсетям. На видео видно, как языки пламени поднимаются по фасаду здания, а двор окутывает густой дым. На месте работали десятки спасателей и спецтехники.

Видео: ГУ МЧС по Чеченской республике

К утру 12 мая возгорание удалось полностью ликвидировать. Обошлось без погибших. Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставили в больницу.

«Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим ничего не угрожает», – рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России. После пожара проверку организовала и прокуратура Чеченской республики. Сотрудникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственных лиц.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля (надзора). Проведение проверки взято на контроль», – сообщили в прокуратуре республики.

Как власти Чечни помогут пострадавшим

Власти региона уже рассказали о помощи жильцам пострадавшего дома. По поручению главы Чечни восстановительные работы начнутся в ближайшие часы. Специалисты займутся ремонтом самого здания и квартир, а также закупкой необходимой мебели для пострадавших семей.

«На время восстановления жильцы дома будут временно расселены в комфортабельные квартиры со всеми удобствами», – добавили в ГУ МЧС России по Чеченской республике.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru