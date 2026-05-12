Весна в Ставрополе - это не только цветение каштанов, но и традиционные отключения горячей воды. Котельные уходят на ремонт, а значит, горожанам придётся вспомнить, как грели воду в кастрюлях. С 18 по 31 мая 2026 года без горячей воды останутся жители Ленинского и Промышленного районов.

Где в Ставрополе отключат горячую воду 18 мая 2026 года

- ул. Ленина, с 328 по 328/25;

- ул. Мира, с 310 по 392/76 (чётные), с 365 по 367/24 (нечётные);

- пр. Передовой, с 1 по 11 (нечётные), со 2 по 10 (чётные);

- ул. Краснофлотская, с 66 по 94;

- ул. Л. Толстого, с 39 по 53 (нечётные), 58 (чётные);

- ул. Ломоносова, с 33а по 63 (нечётные), 44а (чётные);

- ул. Лермонтова, с 203 по 315 (нечётные), с 206А по 260 (чётные);

- пр. Братский, с 1 по 21 (нечётные), со 2 по 22 (чётные);

- пр. Энгельса, с 1 по 27 (нечётные), со 2 по 28 (чётные);

- ул. Шпаковская, с 1 по 3;

- ул. Л. Толстого, 117, 119, 121, 121А;

- ул. Некрасова, 82, 84, 86;

- ул. Балахонова, 13;

- ул. Партизанская, 1В, 2;

- ул. Крупской, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31;

- ул. Хмельницкого, 31.

«На время остановки котельных подача горячей воды прекращается полностью. Управляющим организациям, владельцам ведомственного жилого фонда, детских садов и производственных зданий необходимо отключить внутридомовые системы отопления. Если запорная арматура не перекрывает полностью, нужно установить заглушки на подающем и обратном трубопроводах. Иначе при гидравлических испытаниях повышенным давлением возможны порывы», – предупредили специалисты ресурсосберегающей организации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru