Кисловодчан просят заранее побеспокоиться о запасе воды

Жителей и гостей Кисловодска предупредили о массовом отключении воды 13 мая 2026 года. Как объяснили в администрации города-курорта, это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 700 мм в районе поселка Мирный, а также на отрезках в поселке Луначарском и в районе садового товарищества «Олимпия».

В зону ограничения попадут почти сто улиц, 23 санатория и 17 социальных объектов. Подачу воды с 10 утра прекратят по следующим адресам:

– бульвар Курортный;

– переулки Бабушкина, Дарьяльский, Зенитный, Пикетный, Разина, Саперный, Спокойный, Физкультурный;

– проезд Солнечный;

– проспекты Мира, Первомайский, Победы (до дома №25);

– улицы 40 лет Октября, Авиации, Алексея Реброва, Андрея Губина, Артема, Громова, Апанасенко, Березовская, Богдана Хмельницкого, Буачидзе, Верхнепрудная, Вокзальная, Гагарина, Гастелло, Героев Медиков, Гора Пикетная, Горького, Грибоедова, Дзержинского, Донская, Ермолова, Закурганная, Еськова, Желябова, Кабардинская, Кавказская, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Катыхина, Ксении Ге, Интернациональная, Кольцова, Красноармейская, Крутая дорога, Крылова, Кубанская, Куйбышева (до дома №60), Курганная, Кутузова, Леваневского, Ленина, Лермонтова, Линейная, Ломоносова, Луначарского, Огородная, Одесская, Озерная, Островского, Павших Героев, Парковая, Партизанская, Подгорная, Полевая, Профинтерна, Прудная, Пугачева, Пчелиная, Резервуарная, Розы Люксембург, Рубина, Санаторная, Ставропольская, Севастопольская, Солженицына, Софьи Первоской, Стопани, Суворова, Тебердинская, Тельмана, Титова, Толбухина, Тюленева, Урицкого, Учительская, Фрунзе, Цандера, Черкасская, Чернышевского, Чкалова, Шаляпина, Шаумяна, Эльбрусская, Яновского, Ярошенко;

– поселки Луначарский и Новокисловодский;

– санатории имени Горького, имени Георгия Димитрова, «Арника», «Дворец Нарзанов», «Долина Нарзанов», «Жемчужина Кавказа», «Заря», «Кавказ», «Красные камни», «Крепость», «Луч», «Нарзан», «Орджоникидзе», «Пикет», «Плаза», «Радуга», «Родник», «Узбекистан», «Центросоюз», «Целебный нарзан», «Электроника», «Эльбрус», усадьба Кшесинской,

Из соцучреждений без воды останутся детская больница, городской роддом, инфекционная больница, медколледж, Никольский собор, детский дом, Детская художественная школа имени Н.А. Ярошенко, школа-интернат №18, школы №10, 12, 14, 15, лицей №4, детские сады №4, 5, 16, 25.

Горожан призвали заранее сделать запас воды. Если необходим дополнительный подвоз, заказать автоцистерну можно по телефону диспетчерской службы городского водоканала: (87937) 6-21-10.