Выше Лос-Анджелеса и Торонто: Ставрополь вошел в мировой рейтинг городов дизайнера Артемия Лебедева

Ставрополь вошел в авторский рейтинг самых интересных городов мира, который составил дизайнер и путешественник Артемий Лебедев для издания «Чтиво». В списке краевая столица оказалась выше Лос-Анджелеса, Торонто, Бразилиа, Астаны, Мельбурна и популярного тайского курорта Пхукета.

Всего в подборку вошли около тысячи городов из разных стран мира – от крупных мегаполисов до небольших провинциальных населенных пунктов. Главным критерием было то, насколько населенный пункт будет интересным для посещения. Ставрополь разместился примерно в середине списка.

В рейтинг также попал Пятигорск. Курортный город расположился ниже Ставрополя, однако сумел обойти Штутгарт, Даллас и Абу-Даби. Махачкала и Грозный тоже вошли в список, но заняли более низкие позиции.

В первую пятерку Лебедев включил китайский Чунцин, российскую Сатку, шотландский Сент-Килда, китайский Куньмин и Рим. А вот ближе к концу списка оказались Шарм-эль-Шейх (Египет), Феодосия (Россия), Сидади-Велья (Кабо-Верде) и Ачинск (Россия).

Артемий Лебедев известен как дизайнер, скандальный блогер и путешественник. По его собственным словам, к 2026 году он посетил 265 стран и территорий. В этот список входят не только государства-члены ООН, но и непризнанные территории, острова и заморские владения.

Сам дизайнер известен не только путешествиями, но и своим резким стилем общения, громкими заявлениями и скандалами. Не так давно резонанс вызвал выпуск астрологического шоу, где Лебедев спорил с ведущей Олесей Иванченко. После эфира в соцсетях обсуждали его поведение и резкие высказывания.

Дополнительное внимание к Ставрополю привлекли и недавние слова самого Сергея Минаева. Во время одного из выпусков того же шоу он в шутку связал Ставрополь с образом «бордовой водолазки».

Во время разговора ведущая Олеся Иванченко сказала ему:

«Я вас вижу в бордовой водолазке. Вы должны подчеркивать свои изгибы!»

На что Минаев ответил:

«Ну то есть как будто я из Ставрополя приехал Москву покорять, да?»

Шутка тогда вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей посмеялась над фразой, а другие решили, что сравнение прозвучало странно и не совсем понятно.

