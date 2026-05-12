9 мая в посёлке Иноземцево городского округа Железноводск заложили камень храма Святителя Игнатия, Епископа Кавказского и Черноморского. Место, которое в течение 5 лет станет настоящим центром духовности для всего посёлка. Дать старт строительству приехали глава курорта Евгений Бакулин, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, генеральный директор Группы Компаний «Империя» Пётр Куликов и даже байкеры со всего мира.

Мало кто знает, что за символичным событием в символичную дату – День Победы – стоит целая философия ответственного строительства. Можно сказать, что это тоже определённая победа – в развитии курортных земель.

Храм появится в новом микрорайоне «Живописный». И это, как вы уже догадались, не просто 11 гектаров, где вырастут дома с тремя тысячами новых квартир. ГК «Империя» заключила важное для всех жителей соглашение – договор комплексного развития территорий.

– Договор КРТ был заключён по нашей инициативе, как инвестора-застройщика. Это означает, что мы не только построим микрорайон, но и создадим необходимую инфраструктуру: сделаем среду для комфортной жизни. В рамках договора КРТ появится детский сад на 160 мест с бассейном и храм. Храм мы решили возвести за счёт собственных сил и средств, а также выделить и безвозмездно передать эту землю епархии, – отметил генеральный директор ГК «Империя» Пётр Куликов.

Тот случай, когда бизнес и власть сработали сообща. Прежде чем выйти на новый уровень сотрудничества и застройки, детали обсуждались полгода. К партнёрству компании и муниципалитета в таком масштабе нужно было подготовиться.

– Когда изначально думали, как сделать, чтобы этот микрорайон был и комфортным, и удобным, обратили внимание на одну несправедливость. Капельница сейчас растёт и развивается большими темпами, но здесь до сих пор не было своего храма. Спасибо застройщику и епархии за такую важную инициативу. Я знаю, что с Божьей помощью всё получится, – выразил надежду глава Железноводска Евгений Бакулин.

Акцент на духовной составляющей в комплексном развитии территории – как отражение запроса поколения и времени. Молодёжь всё чаще осознанно приходит к вере, а вот дойти до храмов успевает далеко не всегда. И дело не в желании или темпе современной жизни, а в элементарном отсутствии церкви рядом с домом. В новом микрорайоне такой проблемы не будет.

Проект храма уже утвердил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Владыка преподал благословение на строительство. Кстати, это будет первый храм в честь Святителя Игнатия в Пятигорской и Черкесской епархии.

– О чём думали наши деды, когда эту Победу ковали для нас? Вот вернёмся домой и построим дом, всё вернём и восстановим, и разрушенное поставим снова, и поруганное освятим, и будем жить у себя дома. Но не только ведь жить, но и верить, и надеяться. Большая редкость, что застройщик по своей собственной инициативе пришёл в епархию и попросил благословить строительство храма. Хочу выразить отдельную благодарность компании и лично генеральному директору Петру Куликову. Для меня особенно отрадно и ценно, что вместе с началом возведения микрорайона, начинает биться и его духовное сердце, – отметил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

По замыслу архитектора, здание выполнят в псковском стиле с элементами неорусского зодчества. Из интересного в проекте – фасады с элементами травертина, барельефы, мозаичные иконы. Будущие прихожане уже изучили макет и оценили приятные глазу светлые оттенки. Интересно, что в плане сразу заложено и помещение для воскресного класса. В дальнейшем там хотят обучать основам православия.

Пройти, а точнее проехать мимо такого события, не смогли и «Ночные волки». Знаменитые байкеры – более 300 мотоциклистов из России, Беларуси, Германии, Швейцарии, Чехии, Польши, Австралии и других стран – впервые посетили Железноводск со своим мотомаршем «Дороги Победы – Кавказ кузница героев 2026». Место закладки камня стало их финальной точкой перед тем, как отправиться дальше в Пятигорск.

Гости разошлись и разъехались в предвкушении, а строители – в мыслях о предстоящей работе. У застройщика уже есть хороший опыт и репутация. ГК «Империя» сдала 6 домов вовремя и даже раньше, на подходе ещё 2. А соблюдение сроков в строительстве – дело святое.

