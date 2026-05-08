В Махачкале 9 мая временно ограничат движение транспорта сразу на нескольких центральных улицах города. Перекрытия связаны с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничения начнут действовать с 06:00 утра. Часть улиц откроют уже к 10 часам, однако некоторые участки останутся перекрытыми практически до вечера. Горожан попросили заранее продумать маршруты и учитывать изменения при поездках по городу.
С 06:00 до 10:00 движение ограничат на следующих участках:
– улица Магомеда Гаджиева – от улицы Дзержинского до улицы Гайдара Гаджиева;
– улица Гайдара Гаджиева – от улицы Магомеда Гаджиева до улицы Батырмурзаева.
До 13:00 ограничения будут действовать:
– на улице Гусаева – от улицы Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева;
– на улице Магомеда Гаджиева – от улицы Гусаева до улицы Гайдара Гаджиева.
Самые масштабные перекрытия запланированы с 06:00 до 16:00. В это время движение остановят:
– на улице Магомеда Гаджиева – от улицы Гусаева до улицы Дзержинского;
– на улице Дахадаева – от проспекта А. Кадырова до улицы Буйнакского;
– на проспекте Р. Гамзатова – от улицы Дахадаева до улицы М. Ярагского;
– на улице Максима Горького – от улицы Малыгина до улицы Буйнакского;
– на улице Буйнакского – от улицы Максима Горького до улицы Дахадаева;
– на улице Леваневского – от проспекта Р. Гамзатова до въезда на городской пляж;
– на улице С. Стальского – от улицы А. Кадырова до улицы Пушкина;
– на улице Оскара – от улицы Дахадаева до улицы С. Стальского;
– на улице Даниялова – от улицы Дахадаева до улицы М. Ярагского.
Дольше всего ограничения будут действовать на улице Пушкина. Здесь движение транспорта перекроют с 06:00 до 19:00 на участке:
– улица Пушкина от улицы Леваневского до улицы М. Ярагского.
Ограничения вводятся для безопасного проведения праздничных мероприятий и прохождения колонн участников. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности заранее выбирать объездные пути.
