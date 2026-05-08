Часть улиц откроют уже к 10 часам, однако некоторые участки останутся перекрытыми практически до вечера

В Махачкале 9 мая временно ограничат движение транспорта сразу на нескольких центральных улицах города. Перекрытия связаны с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 06:00 утра. Часть улиц откроют уже к 10 часам, однако некоторые участки останутся перекрытыми практически до вечера. Горожан попросили заранее продумать маршруты и учитывать изменения при поездках по городу.

Самые масштабные перекрытия запланированы с 06:00 до 16:00

Какие улицы перекроют во Махачкале в День Победы 9 мая 2026

С 06:00 до 10:00 движение ограничат на следующих участках:

– улица Магомеда Гаджиева – от улицы Дзержинского до улицы Гайдара Гаджиева;

– улица Гайдара Гаджиева – от улицы Магомеда Гаджиева до улицы Батырмурзаева.

До 13:00 ограничения будут действовать:

– на улице Гусаева – от улицы Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева;

– на улице Магомеда Гаджиева – от улицы Гусаева до улицы Гайдара Гаджиева.

Самые масштабные перекрытия запланированы с 06:00 до 16:00. В это время движение остановят:

– на улице Магомеда Гаджиева – от улицы Гусаева до улицы Дзержинского;

– на улице Дахадаева – от проспекта А. Кадырова до улицы Буйнакского;

– на проспекте Р. Гамзатова – от улицы Дахадаева до улицы М. Ярагского;

– на улице Максима Горького – от улицы Малыгина до улицы Буйнакского;

– на улице Буйнакского – от улицы Максима Горького до улицы Дахадаева;

– на улице Леваневского – от проспекта Р. Гамзатова до въезда на городской пляж;

– на улице С. Стальского – от улицы А. Кадырова до улицы Пушкина;

– на улице Оскара – от улицы Дахадаева до улицы С. Стальского;

– на улице Даниялова – от улицы Дахадаева до улицы М. Ярагского.

Дольше всего ограничения будут действовать на улице Пушкина. Здесь движение транспорта перекроют с 06:00 до 19:00 на участке:

– улица Пушкина от улицы Леваневского до улицы М. Ярагского.

Ограничения вводятся для безопасного проведения праздничных мероприятий

Ограничения вводятся для безопасного проведения праздничных мероприятий и прохождения колонн участников. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности заранее выбирать объездные пути.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru