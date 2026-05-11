Почти летние лакомства: ставропольцам рассказали, как правильно питаться в мае

Ставропольцам дали советы, как правильно питаться в мае

Несмотря на то, что май – предвестник лета, погода все еще переменчива. Особенно ставропольцев удивил нынешний последний весенний месяц: снег, сильные дожди, туманы сменяются ярким солнцем и теплой погодой. Перепады температуры в некоторые дни достигает 15-20 градусов.

Такие «погодные качели» чреваты простудными заболеваниями. К тому же май – месяц обострения аллергии и весеннего авитаминоза. Все это делает последний месяц весны серьезным испытанием для организма. Правильное питание – один из способов поддержать и укрепить свое здоровье.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, организм в это время года особенно нуждается в витаминах и микроэлементах. Поэтому ставропольцам необходимо включить в рацион свежие сезонные продукты, которые только начинают появляться на грядках и прилавках.

Первое на что необходимо обратить внимание, – свежая зелень. В базилике, кинзе, петрушке, рукколе, шпинате, щавеле, укропе, салатных листья содержится кладезь витаминов. Здесь есть железом и медью, которые способствуют кроветворению, а витамин С помогает этим элементам лучше усваиваться.

Еще один из главных овощей мая – редис. Овощ содержит витамины С и группы В, эфирные масла и ферменты, которые улучшают аппетит и пищеварение. Пучок редиса обеспечит организм калием, магнием, кальцием, фосфором и железом.

В чемпионах также помидоры и огурцы. Томаты содержат мощный антиоксидант ликопин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, калий, фосфор и железо. Огурцы на 95% состоят из воды и содержат калий, а также витамины С, В1 и В2.

В конце мае на прилавках и дачных участках начинают появляться земляника, клубника и черешня. Клубника богата клетчаткой, органическими кислотами и антиоксидантами, а также содержит вещества, которые снижают риск хронических заболеваний. Черешня – источник витамина С, магния, марганца, железа, калия и кальция. К тому же эта ягода низкокалорийна.

Также стоит обратить внимание на ставропольские традиционные продукты. Молодой картофель содержит больше витаминов, чем старый, и является ценным источником калия и витамина С. Еще в рацион также стоит включить белокочанную и цветную капусту, молодой горошек, морковь, свеклу, цукини, кабачки, спаржу. Эти продукты легко усваиваются, богаты витаминами и клетчаткой, что делает их отличным вариантом для диетического питания.

Предлагаем несколько идей для майского меню:

1. Салат с редиской и зеленью, заправленный оливковым маслом и лимонным соком, идеально сочетается с крупами и с мясом.

2. Зеленый борщ со щавелем и молодой крапивой – это вкусное первое блюдо подают со сметаной и вареным яйцом.

3. Запеченный молодой картофель. Овощ можно запечь целиком с чесноком и розмарином. Получится невероятно ароматное и вкусное блюдо.

