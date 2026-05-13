Герои не носят плащи, иногда они просто ремонтируют машину вместе с отцом. Но когда случается беда, такие люди забывают о страхе и действуют.

В ноябре 2025 года в гаражном кооперативе «Змейка» в Минеральных Водах прогремел взрыв и начался пожар. Как потом выяснилось, рванул газовый баллон.

Взрывной волной кирпичные постройки буквально смело, в считанные секунды они превратились в бесформенную кучу. В одном из гаражей под обломками оказался 75-летний мужчина. Пенсионер мог бы погибнуть, если бы не случайность и неравнодушие людей, оказавшихся рядом.

В тот день сотрудник полиции Сергей Лаврушко был в «Змейке», помогал отцу с ремонтом машины. Когда случилось ЧП, он не стал ждать, сразу вызвал пожарных и вместе с отцом побежал на звук взрыва.

Когда они добрались до места, увидели страшную картину: рухнувшая плита придавила человека, вокруг полыхало пламя. Мужчина звал на помощь.

«Мы с отцом разгребали эти завалы, здесь всё горело. Принялись тушить, сбивать пламя, чтобы человек не угорел», – рассказывает Сергей.

Огонь распространялся быстро, но отец и сын не отступили. Они сбивали пламя подручными средствами, пытаясь добраться до пострадавшего и не дать ему задохнуться в дыму.

Когда приехали спасатели, Сергей точно указал, где находится человек. Вместе они разобрали завалы, потушили пламя на самом пострадавшем и полностью ликвидировали пожар.

75-летнего мужчину госпитализировали без сознания с тяжёлыми травмами и ожогами. Но позже он пришёл в себя. Выжил. Благодаря тому, что рядом оказались люди, которые не прошли мимо.

За этот поступок министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил Сергея Лаврушко медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru