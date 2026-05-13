Ливни с грозами и до +28 градусов: на Ставрополье продлили штормовое предупредение из-за непогоды

В ближайшие дни в крае ожидаются сильные дожди с грозами и порывистым ветро Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение. В ближайшие дни в крае ожидаются сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Столбики термометров при этом будут держаться высоко – воздух прогреется до +28 градусов.

«Штормовые предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях в Ставропольском крае. До конца суток 13 мая и в течение суток 14, 15 и 16 мая 2026 г. местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с», – сказано в сообщении РСЧС.

В среду, 13 мая, температура воздуха составит +22…+27 градусов. Местами по краю пройдут майские грозы с градом. Ветер будет сильным – 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. В столице региона ожидается +22…+24 и кратковременные осадки с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью 15-17 м/с.

В четверг, 14 мая, ночью ожидаются ливни с градом и грозами, а температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем осадки продолжатся, а воздух прогреется до комфортных +26 градусов. Скорость западного ветра составит 6-11 м/с, а при грозе порывы до 15-18 м/с. В Ставрополе ночью +12…+13 градусов, днем – +23 и кратковременный дождь.

В пятницу, 15 мая, грозы с градом продолжатся. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов, а днем поднимутся до +16…+28 градусов. Ветер успокоится до 6-11 м/с. В региональном центре ночью – +15 градусов, а днем – +20 градусов.

В выходные небольшие осадки продолжатся. Дожди будут идти как минимум в субботу. В воскресенье ожидается переменчивая облачность.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru