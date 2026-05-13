Грузовик с прицепом неожиданно съехал с дороги и улетел в кювет. Фото: соцсети

В Ботлихском районе Дагестана погибли 50 баранов. КАМАЗ, перевозивший животных, перевернулся на одной из республиканских трасс. Об этом сообщают местные жители.

Инцидент произошел 11 мая 2026 года. Очевидцы рассказали, что грузовик с прицепом неожиданно съехал с дороги и улетел в кювет. Все животные вывалились, большая часть из них погибла.

Видео: соцсети

По предварительной информации, водителю стало плохо, и он уснул за рулем. Пострадал ли сам мужчина, не сообщается.

Госавтоинспекция региона точной информации о случившемся не сообщала. Куда именно и откуда везли скот, неизвестно.

В комментариях под постом об аварии люди разделились во мнении. Некоторые винят водителя в смерти такого количества животных, а кто-то беспокоится о его состоянии – люди считают, что человек, состояние которого в порядке, не мог просто уснуть за рулем, да еще и в дневное время:

«Всем водителям нужно проходить медицинское освидетельствование каждые полгода. Тогда гораздо меньше аварий будет на дорогах»;

«Бедные овечки. Водитель как мог такое устроить?»;

«Главный вопрос здесь – жив ли водитель!»;

«Если бы я был за рулем, такой аварии точно бы не устроил».

