Целый ряд миражей засняли в Дагестане. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Целый город-призрак заметили в небе над Каспийским морем. Очевидцы из Дагестана присылают жуткие и в то же время завораживающие видео. С набережной кажется, будто вдалеке над Каспием зависло множество зданий.

Несмотря на зрелищность, ничего сверхъестественного в этом явлении нет. Жителям Дагестана посчастливилось наблюдать уникальное оптическое явление фата-моргана. Это редкий вид миража, при котором возникает сразу ряд иллюзий, создавая удивительное шоу от самой природы.

Загадочный город вырос из отражений восьмого цеха завода «Дагдизель», развалины которого остаются популярной достопримечательностью для жителей республики.

Видео: соцсети очевидцев В Дагестане сняли редкую оптическую иллюзию фата-моргана

«Шок-контент. У нас миражи на море — это миражи, не придумывайте себе там что-то другое. Вот это наш цех. А это мираж, который повторяет его. И еще, и еще. Я читала про них, но своими глазами в первый раз вижу», – рассказала местная девушка.

Фата-моргана возникает, когда в нижних слоях атмосферы появляется несколько слоев воздуха с разной температурой и плотностью. Они действуют как зеркала и отражают изображения объектов, иногда искажая, повторяя и быстро меняя изображение.

Название редкого явления произошло от итальянского fata Morgana, что в переводе означает «фея Моргана». Это волшебница из английских легенд, сестра короля Артура, которая, по поверьям, с помощью миражей обманывала моряков.

