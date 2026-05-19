Северный Кавказ
Происшествия19 мая 2026 8:31

Организовал двойное убийство, вымогал предприятие: экс-депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев* заочно осужден на пожизненноефото

Данил ЮРКОВ
Беглый депутат получил пожизненный срок заочно. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Дагестане вынесли суровый, пусть и заочный, приговор бывшему депутату Государственной Думы от республики Магомеду Гаджиеву*. Мало того, что экс-чиновник продал родину за 45 млн долларов, так еще и оказался организатором убийства двух человек.

Следствие и суд установили, что в 2011 году Гаджиев* через посредников заказал убийство ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. Депутат нанял киллеров, и вечером 7 июня во дворе дома, где жила жертва, началась стрельба.

Убитый ректор дагестанского института был ярым противником экстремизма

От огнестрельных ранений на месте погиб не только заказанный Гаджиевым* Садиков, но и его племянник. Лишь один киллер ответил в суде спустя 14 лет. Убийцу посадили на 15 лет в 2025 году. Второго преступника не нашли до сих пор.

И даже это не все, в чем «отличился» беглый чиновник. Оказалось, Магомед* вместе с Ахмедов Гаджиевым, своим братом, в те же 2010-е годы придумали, как завладеть контрольным пакетом акций ЗАО, занимающегося ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок.

Убийца ректора получил 15 лет колонии спустя 14 лет. Фото: стоп-кадр видео из зала суда.

Магомед Гаджиев*, вовсю пользуясь депутатским мандатом, угрожал владельцу предприятия. Не гнушались братья и запугивать убийством. В итоге бизнесмен переоформил на вымогателей 52% акций. Ущерб оценили в 93 млн рублей.

«Оба фигуранта скрылись от следствия, покинули страну и объявлены в международный розыск», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Но уголовное дело продолжили расследовать заочно. И так же вынесли приговор. Магомед Гаджиев* решением Верховного суда Дагестана получил пожизненный срок за организацию убийства двух лиц и вымогательство в особо крупном размере. Его брат, Ахмед, получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей за вымогательство.

Гаджиев* с братом оказались причастны к рейдерскому захвату ЗАО. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

А ранее стало известно, что имущество бежавшего из страны Магомеда Гаджиева* на 2 миллиарда рублей (!) изъяли в доход государства. Активы включали в себя пакет долей подконтрольного ООО, деньги, в том числе хранящиеся на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения.

* Лицо, признанное иноагентом и экстремистом на территории РФ

danil.yurkov@phkp.ru