«Вот это экспириенс!»: актрису из «Ворониных» в Махачкале встретил синий КАМАЗ-такси

Актриса Мария Ильюхина приехала в гости в Дагестан. Фото: соцсети Марии

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли Маши в сериале «Воронины», столкнулась с необычным такси в Махачкале. При заказе машины в столице Дагестана к ней вместо легковушки приехал КАМАЗ.

Мария приехала на отдых в Дагестан в конце марта – как раз перед аномальными ливнями и масштабными потопами. И хоть погода в республике не радовала, местные жители не дали девушке заскучать:

«Сейчас вызвала такси, и мне пишет предложение, что приедет КАМАЗ. Это прикол какой-то? Или это нормально? Я в шоке», – удивилась актриса.

И действительно – к Марии приехал Зураб на синем КАМАЗе-бетономешалке. В ответ на удивление туристки водитель отшутился: в такую погоду по Махачкале на других автомобилях передвигаться опасно.

«Отлично доехали. Это очень интересный экспириенс. Впервые такое в жизни», – Мария не могла отойти от впечатлений.

Это не единственный таксист на необычном транспорте в Дагестане. Ранее местный гид рассказывал, что на вызов такси к нему приехал самосвал КАМАЗ. Конечно, такой необычный способ передвижения не без своих минусов: пассажира предупредили, что крупный грузовик не сможет проехать во двор – пришлось бежать к нему с чемоданом.

