Преступление раскрыли спустя 26 лет. Фото: СУ СКР по Ингушетии

Год назад в Ингушетии возобновили расследование уголовного дела о расстреле милиционеров, совершенном более четверти века назад. Один сотрудник МВД погиб на месте, другого с тяжелыми ранениями успели доставить в больницу. Почему преступника так долго не удавалось найти, рассказали в республиканском управлении СКР.

По горячим следам преступника задержать не удалось. Фото из материалов дела

На тот момент нападавшему было 29 лет. Ночью 5 октября 1999 года на перекрестке дорог «Моздок – Владикавказ – Назрань – Кантышево» его попытались остановить для проверки документов. Мужчина открыл огонь и скрылся с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», подозреваемого объявили в федеральный розыск, но он словно исчез. По сути, так и произошло – под прежним именем такой человек перестал существовать.

Даже спустя долгие годы мужчина не забыл детали преступления. Фото: СУ СКР по Ингушетии

Мужчина дважды сменил анкетные данные, получил новый паспорт и уехал на Урал, затем в Сибирь, а вот на Дальнем Востоке ему пришлось задержаться на долгие годы. В 2015 году Первореченский районный суд Владивостока приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков и хранение оружия. Отбывать наказание осужденного отправили в Приморский край.

«Наши сотрудники совместно с коллегами из республиканского МВД в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет провели значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Это позволило установить обстоятельства совершенного преступления и получить информацию о приобретении поддельного паспорта. Дальше подозреваемого нашли в колонии. Криминалисты получили дактилоскопические карты разыскиваемого лица и сравнили их с картами лица, содержащегося в исправительном учреждении под иным именем. Они совпали», – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии.

55-летнего мужчину этапировали на Северный Кавказ. В ходе дальнейшего расследования была установлена его причастность к совершенному в 1999 году преступлению. Также преступнику добавили новую статью за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

