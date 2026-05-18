Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 мая 2026 8:47

Нашли в колонии под другим именем: спустя четверть века в Ингушетии судят расстрелявшего полицейских мужчинувидео

Расследование дела о нападении на милиционеров в 1999 году завершили в Ингушетии
Анна ЕГОРОВА
Преступление раскрыли спустя 26 лет. Фото: СУ СКР по Ингушетии

Преступление раскрыли спустя 26 лет. Фото: СУ СКР по Ингушетии

Год назад в Ингушетии возобновили расследование уголовного дела о расстреле милиционеров, совершенном более четверти века назад. Один сотрудник МВД погиб на месте, другого с тяжелыми ранениями успели доставить в больницу. Почему преступника так долго не удавалось найти, рассказали в республиканском управлении СКР.

По горячим следам преступника задержать не удалось. Фото из материалов дела

По горячим следам преступника задержать не удалось. Фото из материалов дела

На тот момент нападавшему было 29 лет. Ночью 5 октября 1999 года на перекрестке дорог «Моздок – Владикавказ – Назрань – Кантышево» его попытались остановить для проверки документов. Мужчина открыл огонь и скрылся с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», подозреваемого объявили в федеральный розыск, но он словно исчез. По сути, так и произошло – под прежним именем такой человек перестал существовать.

Даже спустя долгие годы мужчина не забыл детали преступления. Фото: СУ СКР по Ингушетии

Даже спустя долгие годы мужчина не забыл детали преступления. Фото: СУ СКР по Ингушетии

Мужчина дважды сменил анкетные данные, получил новый паспорт и уехал на Урал, затем в Сибирь, а вот на Дальнем Востоке ему пришлось задержаться на долгие годы. В 2015 году Первореченский районный суд Владивостока приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков и хранение оружия. Отбывать наказание осужденного отправили в Приморский край.

«Наши сотрудники совместно с коллегами из республиканского МВД в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет провели значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Это позволило установить обстоятельства совершенного преступления и получить информацию о приобретении поддельного паспорта. Дальше подозреваемого нашли в колонии. Криминалисты получили дактилоскопические карты разыскиваемого лица и сравнили их с картами лица, содержащегося в исправительном учреждении под иным именем. Они совпали», – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии.

Видео: СУ СКР по РИ

В Ингушетия начинается суд над мужчиной, который 26 лет назад убил одного милиционера и тяжело ранил другого

55-летнего мужчину этапировали на Северный Кавказ. В ходе дальнейшего расследования была установлена его причастность к совершенному в 1999 году преступлению. Также преступнику добавили новую статью за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поддельные документы и новая семья: грабитель со Ставрополья 20 лет скрывался от правосудия

Убил, лишь бы не вышла замуж: житель Осетии расправился с женой и падчерицей, пожалел только сына с ДЦП